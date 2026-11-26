Controversia. Para sorpresa de los magistrados, la fiscalía insistió en acusar a Polidoro Tapullima, quien padece de ceguera. Foto: Justicia TV

Controversia. Para sorpresa de los magistrados, la fiscalía insistió en acusar a Polidoro Tapullima, quien padece de ceguera. Foto: Justicia TV

El fiscal Pedro Orihuela Santana tuvo dificultades para sustentar ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional las razones que justifican la detención preliminar de cuatro personas acusadas de afiliación al grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), derrotado militarmente en 1997.

La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) detuvo y encarceló a los artistas Pedro Mosquera Velásquez, Brenda Mejía Sinarahua y a los hermanos David y Polidoro Tapullima Upiachihua, por presuntas relaciones con el llamado “MRTA Renovado”.

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A Pedro Mosquera se le señaló como dirigente de la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, así como participar en entrenamientos político-militares e instrucción sobre armas y explosivos.

A Brenda Mejía, por presuntas actividades de formación y propaganda de inspiración terrorista.

A David Tapullima, por entrenamiento con fines subversivos, y a su hermano Polidoro Tapullima, por presunta afiliación y organización política.

Cuestionando las pruebas

Durante la audiencia judicial, uno de los aspectos observados fue el origen de los videos y audios incorporados a la investigación.

La Fiscalía sostuvo que el agente especial de la Dircote, “Carlos Campos”, había participado directamente en reuniones, talleres y entrenamientos, e hizo grabaciones que entregó a la policía mediante dispositivos USB. Según su versión, estos archivos permitieron identificar voces y reconstruir las actividades desarrolladas por los investigados.

Sin embargo, durante la ronda de preguntas, al fiscal Pedro Orihuela se le consultó si era viable la identificación de las personas que aparecían en los registros audiovisuales y la posibilidad de atribuirles determinadas actividades únicamente mediante el reconocimiento de sus voces.

“Ha señalado que hay videos donde estas personas están encapuchadas, no dice que se les ve el rostro en los videos. ¿Cómo así el ‘agente especial’ llega a declarar que estas personas encapuchadas son los investigados?”, preguntó la jueza María Félix Mendoza, en calidad de directora de debate.

A lo que el fiscal respondió que el agente especial conocía a los integrantes del grupo porque había participado de las actividades.

“Él (Carlos Campos) en sus propias declaraciones menciona que él estuvo presente y conforme se advierte también, él es el que lo ofreció de forma directa, es decir, él mismo participó también en esos llamados entrenamientos”, respondió el fiscal.

Otro de los puntos fue el estatuto de la denominada Escuela Rebelde de Saturnino Huillca, documento que, según la Fiscalía, contendría lineamientos ideológicos y organizativos similares a los del MRTA Renovado.

Al ser consultado si el documento pasó por una pericia que concluya que efectivamente el estatuto tiene la calidad de formación emerretista, el fiscal Pedro Orihuela solo atinó a decir que se basó en un informe de la DIRCOTE.

El abogado de Polidoro Tapullima, Juan Quispe Capacyachi, declaró a La República que la fiscalía no ha sido clara al momento de presentar sus elementos de convicción para sustentar la detención de su defendido. También omitió información importante como la discapacidad visual del acusado.

“A él, entre otras imputaciones, se dice que no solamente es pertenencia, sino también que en su casa se albergaron para hacer prácticas militares con armas. Pero en ningún momento el agente especial dice que mi patrocinado es el que manejaba las armas. Y de Tapullima tampoco dice que mi patrocinado padece de ceguera”, explicó el letrado.

Al cierre de edición, todavía no se emitía el fallo de la apelación.