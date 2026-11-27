La presidenta Keiko Fujimori anunció que ya no viajará a Colombia el próximo 3 de diciembre, fecha en la que tenía previsto participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia, en la ciudad de Barranquilla. La mandataria tomó esta decisión ante la emergencia que afecta a Piura por las intensas lluvias e inundaciones.

A través de su cuenta oficial de X, Fujimori informó que conversó con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y que ambos acordaron postergar la reunión bilateral. “Nuestra prioridad en estos momentos es atender a las familias afectadas”, escribió la jefa de Estado.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La decisión también alcanzó el trámite que el Ejecutivo había iniciado ante el Senado para obtener el permiso de salida del país. La solicitud estaba programada para debatirse este viernes 27 de noviembre. Al respecto, Fujimori pidió al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, que gestione el retiro del pedido ante el Parlamento.

El viaje a Colombia tenía como objetivo reanudar el diálogo presidencial entre ambos países y establecer compromisos de cooperación. La agenda contemplaba una reunión privada entre Fujimori y De la Espriella, una sesión con los ministros de ambos gobiernos y la firma de la Declaración Presidencial de Barranquilla, además de un plan de acción con compromisos para 2027.