PJ revoca detención preliminar contra Brenda Jah y Polidoro Tapullima La máxima instancia judicial confirmó la detención por 15 días contra el dirigente indígena David Tapullima y contra el artista Pedro Mo.

El Poder Judicial revocó la detención preliminar por 15 días contra Brenda Jah y Polidoro Tapullima. Pedro Mo y David Tapullima seguirán detenidos por el presunto delito de afiliación a la organización terrorista "Túpac Amaru”.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones consideró que no existen elementos de convicción que justifiquen un peligro de fuga ni un riesgo de perturbación del proceso.