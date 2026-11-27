La inteligencia artificial ayudó a 3 supercomputadoras simular la Vía Láctea con un nivel de detalle nunca antes visto Un modelo permitió reducir miles de cálculos relacionados con las explosiones estelares y estudiar cómo estos fenómenos influyen en la formación de nuevas estrellas y la evolución de las galaxias.

Un equipo de astrónomos consiguió recrear la Vía Láctea mediante una simulación informática que alcanza un nivel de precisión sin precedentes. Para lograrlo, combinaron la capacidad de tres de las supercomputadoras más potentes del mundo con un modelo de inteligencia artificial capaz de acelerar cálculos relacionados con las explosiones de estrellas.

El avance permitió representar estrellas individuales dentro de una simulación de una galaxia completa. Hasta ahora, los modelos más avanzados trabajaban con grupos de estrellas, cuya masa equivalía aproximadamente a 100 veces la del Sol. El nuevo trabajo utilizó 5,4 billones de partículas, unas 10.000 veces más que las simulaciones anteriores de última generación.

¿Cómo consiguieron simular la Vía Láctea con tanto detalle?

El proyecto reunió a tres supercomputadoras de escala exaescala: Aurora, Frontier y JUPITER. Cada una utilizó el mismo programa, aunque funcionó con componentes de diferentes fabricantes: Intel, AMD y NVIDIA, según un informe de Universe Today.

El panel de la izquierda muestra la distribución y la temperatura del gas en una galaxia modelo. El panel de la derecha es una vista ampliada, donde las estrellas individuales se ven como puntos. Foto: PHEASANT/Hirashima/Fujii

El principal desafío consistía en representar los procesos que ocurren dentro de la galaxia sin que el cálculo necesitara una cantidad de tiempo y recursos informáticos imposible de manejar. Esto sucede especialmente en las regiones donde el gas es más denso y cambia rápidamente, pues requieren intervalos de cálculo mucho más cortos.

Esperamos obtener mejores simulaciones a medida que aumente la potencia computacional, pero esto todavía requiere trabajar en mejorar la resolución y, para una galaxia del tamaño de la Vía Láctea, no es algo sencillo. Cuando observamos regiones más pequeñas en detalle, encontramos zonas donde el gas es más denso y cambia rápidamente. Esto significa que la simulación necesita dar pasos mucho más cortos en el tiempo, lo que aumenta considerablemente la cantidad de cálculos necesarios, señaló Michiko Fujii, profesora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Tokio.

¿Qué función cumplió la inteligencia artificial en la simulación?

La solución llegó con PHEASANT, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Keiya Hirashima, investigador posdoctoral del instituto japonés RIKEN y autor principal del estudio. Este sistema permite predecir cómo evoluciona el gas que rodea una supernova después de la explosión de una estrella. Mientras que los cálculos convencionales requieren intervalos de aproximadamente 100 años, el modelo puede anticipar cómo se distribuye ese gas después de 100.000 años.

Una de mis tareas fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial que predice cómo cambia con el tiempo el gas que rodea una explosión de supernova. Si calculamos este proceso directamente, necesitamos intervalos de unos 100 años. Mi modelo predice la distribución del gas después de 100.000 años. Esto significa que, en lugar de tener que calcular cada pequeño paso, podemos utilizar un intervalo mucho más largo para toda la simulación de la galaxia, explicó Hirashima.

¿Qué permitirá descubrir esta representación de la Vía Láctea?

La simulación permitirá investigar cómo los acontecimientos que involucran a estrellas individuales influyen en la evolución de toda la galaxia. Uno de los procesos más importantes son las supernovas, explosiones que pueden formar enormes burbujas en el gas interestelar y desplazar material hacia otras regiones.

Ese movimiento también puede favorecer la formación de nuevas estrellas o impulsar gas fuera de la galaxia. Por ello, comprender estos fenómenos resulta fundamental para estudiar cómo cambia la estructura de la Vía Láctea.

“Con esta simulación podemos investigar cómo las supernovas individuales afectan a la cantidad de estrellas que se forman, al tamaño de estas enormes burbujas de gas y al material que sale de la galaxia. También podemos estudiar cómo se forman los grupos de estrellas y cómo pueden llegar a convertirse en cúmulos estelares”, afirmó Fujii.

Los investigadores también señalaron que el método de modelos sustitutos de inteligencia artificial podría aplicarse a otros campos científicos, como la elaboración de modelos climáticos, la predicción del clima espacial y el estudio de plasmas de baja temperatura.