Un colibrí recorrió más de 6000 kilómetros desde Estados Unidos hasta Alaska con un transmisor solar que pesa menos que un gramo El dispositivo, llamado BlūMorpho, permitió rastrear la migración del ave durante 37 días, superando las limitaciones de los métodos tradicionales para el seguimiento de especies pequeñas.

Un colibrí rufo sorprendió a los investigadores al recorrer 6.526 kilómetros entre el condado de Baldwin, en Alabama, y Juneau, en Alaska. Su desplazamiento pudo documentarse gracias a un pequeño transmisor solar de apenas 0,06 gramos adherido a su cuerpo.

El dispositivo permitió registrar los movimientos del ave durante aproximadamente 37 días, sin necesidad de recapturarla. El avance representa una alternativa para estudiar la migración de especies pequeñas, cuyo seguimiento resulta complicado con los métodos tradicionales.

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El transmisor solar que permitió seguir el viaje del colibrí

La investigación utilizó un dispositivo llamado BlūMorpho, cuyo peso oscila entre 0,058 y 0,060 gramos. Este transmisor no superó el 3% de la masa corporal de los ejemplares estudiados, que pesan menos de cinco gramos.

A diferencia de otros sistemas, el aparato funciona con energía solar y emite una señal Bluetooth propia. Cuando teléfonos, computadoras u otros dispositivos cercanos la detectan, registran la ubicación del contacto y envían los datos a una base de información.

Más de 23.000 detecciones en tres países

El estudio probó esta tecnología en 11 colibríes de dos especies migratorias: el colibrí rufo (Selasphorus rufus) y el colibrí garganta rubí (Archilochus colubris). En total, los investigadores recopilaron más de 23.000 detecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso del ejemplar que llegó a Alaska, el transmisor fue instalado el 27 de marzo de 2025 y registró su última señal el 3 de mayo del mismo año. Los resultados, publicados en la revista Ecology and Evolution, muestran el potencial de esta herramienta, aunque los registros no permiten reconstruir cada tramo del recorrido ni afirmar que todos los colibríes rufos siguen esa misma ruta.