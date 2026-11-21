Tormenta con vientos de más de 100 kilómetros deja una ciudad destruida en Brasil y causa la muerte de cuatro personas Mientras tanto, en Paraná, se confirmaron dos tornados de intensidad F1, lo que refleja un patrón de fenómenos climáticos extremos en la región sur de Brasil, donde las tormentas continúan tras días de severas condiciones meteorológicas.

Las autoridades iniciaron labores de recuperación y se movilizaron equipos de salud para asistir a los afectados. Foto: AFP.

Las autoridades iniciaron labores de recuperación y se movilizaron equipos de salud para asistir a los afectados. Foto: AFP.

Una violenta tormenta azotó el estado brasileño de Río Grande do Sul durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, dejando cuatro personas muertas, 162 heridas y más de 24.000 afectadas en 36 municipios. Las ráfagas de viento alcanzaron los 114 kilómetros por hora y provocaron graves daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y redes de suministro eléctrico, con Tupanciretã como la localidad más golpeada.

De acuerdo con el último balance de la Defensa Civil estatal, difundido por medios locales, unas 8.500 viviendas resultaron dañadas y más de 20.000 personas quedaron sin hogar. La magnitud de la destrucción obligó a numerosos residentes a abandonar sus casas y comenzar las labores de recuperación entre los escombros.

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Tupanciretã, municipio de aproximadamente 20.000 habitantes situado en la región central del estado, concentró los mayores daños. El alcalde Gustavo Herter Terra describió la dimensión del desastre al afirmar: "Destruyó la ciudad". En otro momento, resumió el impacto del fenómeno con una frase: "La ciudad se acabó".

La tormenta azotó la localidad durante aproximadamente 40 minutos, en plena madrugada, y dejó amplios sectores sin electricidad ni agua. El viento arrancó techos, dañó cerca de 8.000 viviendas, afectó escuelas y el hospital local, además de derribar miles de postes eléctricos.

Las escenas posteriores reflejaron la magnitud de la emergencia. Los habitantes comenzaron a retirar los restos de sus viviendas, recuperar muebles, colchones y bicicletas, y cubrir con lonas las estructuras que permanecieron en pie.

Ivair Prieto, un albañil de 64 años, relató a la AFP cómo el temporal destruyó su hogar mientras intentaba regresar a su habitación: "Me levanté para ir al baño y cuando volví ya no pude entrar al cuarto. La puerta estaba trabada, la casa ya estaba demolida". Pese a las pérdidas materiales, destacó que su familia había sobrevivido: "Nadie salió herido y la vida continúa".

La Defensa Civil identificó una supercélula como responsable de la tormenta. Este tipo de sistema meteorológico se caracteriza por intensas corrientes ascendentes de aire y puede generar fenómenos extremos, incluidos tornados.

Aunque inicialmente los técnicos analizaron la posibilidad de una microrráfaga, las autoridades señalaron que todavía no existen elementos suficientes para confirmar la formación de un tornado en Tupanciretã. "No se descarta por completo la posibilidad de un tornado, pero este fenómeno por sí solo no explicaría la magnitud de los daños registrados en la ciudad", precisó la Defensa Civil.

La emergencia también alcanzó a otros municipios. En São Domingos do Sul se contabilizaron 1.434 afectados; en Lagoa Vermelha, 820 afectados y 20 desplazados; en Jari, 400 personas afectadas, y en Bom Princípio, otras 300.

Dos tornados confirmados en Paraná

Mientras Río Grande do Sul enfrentaba las consecuencias de la tormenta, el estado de Paraná también registró fenómenos meteorológicos extremos. El Sistema de Vigilancia y Tecnología Ambiental de Paraná (Simepar) confirmó la formación de dos tornados de intensidad F1: uno en Foz do Iguaçu y otro en Manoel Ribas.

El primero se produjo en el barrio Vila Yolanda, en Foz do Iguaçu, mientras que el segundo se registró en la comunidad rural de Santa Mariana, en Manoel Ribas.

Según Simepar, ambos fenómenos se desarrollaron en condiciones atmosféricas favorables, caracterizadas por elevada humedad, fuerte inestabilidad y variaciones significativas en la velocidad y dirección del viento a diferentes alturas. La confirmación llegó después de que los equipos técnicos analizaran las evidencias meteorológicas y los daños registrados.

Respuesta de las autoridades y antecedentes

Ante la gravedad de los daños en Río Grande do Sul, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ordenó el envío de equipos de salud para atender a la población afectada. Por su parte, el gobernador Eduardo Leite destinó siete millones de reales, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares, para financiar las labores de reconstrucción.

Las tormentas se producen después de varios días de condiciones meteorológicas adversas en el sur de Brasil. Desde el 16 de noviembre, la región registró vendavales, granizadas y precipitaciones intensas que han provocado daños en una treintena de municipios de Río Grande do Sul.