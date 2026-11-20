El entrenamiento híbrido gana popularidad entre los deportistas en el mundo: combina running, levantamiento de pesas y ejercicios de alta intensidad Esta modalidad se ha popularizado como una opción efectiva para mejorar capacidades físicas, combinando cardio, fuerza y movimientos funcionales en una sola sesión.

El entrenamiento híbrido se ha convertido en una alternativa para quienes buscan desarrollar distintas capacidades físicas durante una misma sesión. Esta modalidad combina actividades cardiovasculares, ejercicios de fuerza y movimientos funcionales de alta intensidad.

A diferencia de las rutinas enfocadas en una sola disciplina, esta práctica exige alternar entre correr, levantar peso y realizar ejercicios que ponen a prueba la resistencia. Su presencia en gimnasios y competencias como HYROX refleja el interés por propuestas que integran diferentes formas de entrenamiento.

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¿En qué consiste el entrenamiento híbrido y qué ejercicios combina?

El entrenamiento híbrido reúne actividades que tradicionalmente se practican por separado, como el running y el levantamiento de pesas. También incorpora ejercicios funcionales y movimientos de alta intensidad que permiten trabajar la fuerza, la resistencia cardiovascular y la coordinación.

Una sesión puede incluir intervalos de carrera, levantamiento de cargas, desplazamientos y ejercicios con el propio peso corporal. Esta combinación requiere que los deportistas alternen esfuerzos de distinta intensidad y adapten su rendimiento a cada actividad.

¿Qué exigencias físicas plantea esta modalidad de entrenamiento?

La combinación de disciplinas representa un desafío para el cuerpo, ya que exige mantener el rendimiento durante actividades que demandan capacidades diferentes. Mientras correr requiere resistencia y amortiguación, los ejercicios de fuerza necesitan estabilidad y una buena distribución del peso.

Estas exigencias también se trasladan al calzado utilizado durante las sesiones, que debe ofrecer comodidad para correr y firmeza al levantar cargas o realizar movimientos funcionales. En respuesta a estas necesidades, Nike desarrolló las Hybrid RN, unas zapatillas diseñadas para el entrenamiento híbrido que incorporan espuma ReactX, tecnología Air Zoom en el antepié y una suela de goma que busca proporcionar estabilidad y agarre en distintas superficies.