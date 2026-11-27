Voltaire, filósofo francés, dejó una reflexión sobre el trabajo y la vida: "Aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad" El trabajo no solo aporta ingresos, sino que también contribuye a formar hábitos y experiencias en la vida. Voltaire afirmó que mantenernos ocupados aleja el aburrimiento, el vicio y la necesidad.

La filosofía de Voltaire sobre el esfuerzo sigue vigente, abarcando no solo el empleo, sino también actividades que requieren constancia y dedicación.

La filosofía de Voltaire sobre el esfuerzo sigue vigente, abarcando no solo el empleo, sino también actividades que requieren constancia y dedicación. Foto: Dialectica

El trabajo ocupa un lugar importante en la vida de las personas, no solo por los ingresos que permite obtener, sino también por las experiencias y hábitos que contribuye a desarrollar. Para el filósofo francés Voltaire mantenerse ocupado representaba una forma de encontrar propósito y evitar comportamientos perjudiciales para la existencia.

Esta perspectiva quedó plasmada en una de sus reflexiones más conocidas: "El trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad". La frase aparece en 'Cándido o el optimismo', una novela publicada en 1759 que plantea una mirada sobre la condición humana y la importancia de las acciones individuales.

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¿Qué quiso decir Voltaire con su reflexión?

François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, nació en 1694 y murió en 1778. Fue escritor, historiador y filósofo, además de una de las figuras más representativas de la Ilustración francesa. Sus ideas estuvieron marcadas por la defensa de la libertad de pensamiento y las críticas a la intolerancia religiosa y los abusos de poder.

En 'Cándido o el optimismo', la reflexión sobre el trabajo aparece durante un encuentro con un anciano agricultor turco que cultiva una pequeña propiedad junto con sus hijos. El hombre explica que dedicarse a sus tareas cotidianas le permite mantenerse alejado del aburrimiento, el vicio y la necesidad, una enseñanza que termina influyendo en el protagonista de la historia.

¿Por qué la filosofía de Voltaire sobre el esfuerzo sigue vigente?

La reflexión del escritor francés no se limita al empleo remunerado ni a la búsqueda de estabilidad económica. Su planteamiento también puede relacionarse con las actividades personalesque requieren constancia, responsabilidad y dedicación, como establecer rutinas, aprender nuevas habilidades o trabajar para alcanzar determinados objetivos.

Esta perspectiva guarda relación con las ideas de Aristóteles, quien en su obra 'Ética a Nicómaco' sostuvo que las virtudes se desarrollan mediante la repetición de determinados comportamientos. Sin embargo, otros pensadores, como Paul Lafargue, cuestionaron la centralidad del trabajo en la sociedad industrial en su libro 'El derecho a la pereza', publicado en 1880.