Corazón Serrano sorprende con súper oferta de entradas para 'Camino a un sueño 3' en San Marcos 2027 Corazón Serrano lanzó una promoción especial para el concierto 'Camino a un Sueño 3', que celebrará sus 34 años de trayectoria. El evento se realizará el 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos.

Corazón Serrano celebrará su concierto 'Camino a un Sueño' 3 el sábado 6 de febrero por su 34 aniversario. | Foto: Instagram

Corazón Serrano celebrará su concierto 'Camino a un Sueño' 3 el sábado 6 de febrero por su 34 aniversario. | Foto: Instagram Foto: Instagram

Corazón Serrano volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva promoción para el esperado concierto ‘Camino a un Sueño 3’, espectáculo con el que celebrará un nuevo aniversario junto a miles de fanáticos. Aunque la agrupación ya había anunciado previamente la fecha del evento y una campaña de descuentos para la venta de boletos, ahora lanzó una oferta más atractiva para quienes aún no han asegurado su ingreso.

La agrupación piurana informó que los asistentes podrán acceder a una rebaja especial por tiempo limitado en distintas zonas del recinto. La medida busca impulsar la venta de entradas para uno de los espectáculos más ambiciosos de su historia, programado para realizarse en el Estadio San Marcos.

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Corazón Serrano celebrará 34 años de trayectoria en el Estadio San Marcos

‘Camino a un Sueño 3’ marcará uno de los eventos centrales de la celebración por los 34 años de carrera de Corazón Serrano. La agrupación liderada por los hermanos Guerrero Neyra, considerada una de las más exitosas de la cumbia peruana, apostará nuevamente por un espectáculo de gran formato tras el éxito obtenido en anteriores ediciones de esta propuesta musical.

El concierto se llevará a cabo el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, recinto que recibirá a miles de seguidores provenientes de distintas regiones del país. Durante la velada, el grupo interpretará los temas que lo consolidaron como referente del género, además de otras canciones que forman parte de su repertorio más reciente.

¿Hasta cuándo estará disponible el descuento de hasta 25% para el concierto de Corazón Serrano?

A través de sus redes sociales, Corazón Serrano anunció una promoción que ofrece hasta 25% de descuento en la compra de entradas. La campaña estará vigente desde el viernes 27 de noviembre hasta el sábado 5 de diciembre de 2026 o hasta agotar el stock disponible para la promoción. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma GPASS, utilizando los medios de pago habilitados por la ticketera para acceder al beneficio.

Corazón Serrano celebrará su concierto 'Camino a un Sueño' 3 el sábado 6 de febrero por su 34 aniversario.

Precios de entradas con descuento:

Camino a un Sueño: S/224,25

Tribuna Occidente: S/103,20

Tribuna Oriente: S/103,20

No Deja de Latir: S/83,30

Tribuna Occidente Conadis: S/51,60

Tribuna Norte: S/ 41,65

Con esta nueva campaña, Corazón Serrano busca mantener el interés del público de cara a una cita que apunta a convertirse en uno de los principales eventos musicales del verano de 2027.