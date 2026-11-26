Especialista advierte sobre el uso del aire acondicionado: “Ponerlo a temperatura mínima es como llevar un auto a máxima velocidad” Miguel Ángel Rojas, experto en climatización, recomienda mantener la temperatura entre 23 y 24 grados, favoreciendo así un funcionamiento eficiente y sostenible del equipo.

Con la llegada del calor, el uso del aire acondicionado se intensifica, pero configurarlo a 18 grados puede aumentar el consumo eléctrico y dañar el aparato.

Con la llegada del calor, el uso del aire acondicionado se intensifica, pero configurarlo a 18 grados puede aumentar el consumo eléctrico y dañar el aparato. Foto: Magnific

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Sin embargo, configurar el aparato a su temperatura mínima para enfriar rápidamente una habitación puede ser un error que aumente el consumo eléctrico y desgaste sus componentes.

Miguel Ángel Rojas, técnico especializado en climatización y responsable de la empresa Servicios y Desarrollos Marla, explicó por qué no es recomendable utilizar el equipo de esta manera. En una entrevista con La Vanguardia, también compartió cuál es la temperatura ideal para el verano, cada cuánto limpiar los filtros y qué aspectos revisar antes de instalarlo.

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¿Por qué no debes poner el aire acondicionado a 18 grados?

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las personas llegan a casa después de exponerse al calor y configuran el aire acondicionado a 18 grados. Según Rojas, esta práctica no es recomendable porque obliga al aparato a trabajar más de lo necesario y genera una diferencia térmica considerable con el exterior.

"Lo primero es no poner el equipo a la mínima temperatura porque uno llega con mucho calor. Eso es malo para la persona y para la máquina. Es como poner un coche siempre a máxima velocidad", explicó el especialista. Por ello, aconsejó mantener el ambiente entre 23 y 24 grados, una temperatura que favorece el funcionamiento del equipo y ayuda a reducir el consumo energético.

¿Cada cuánto debes limpiar los filtros del aire acondicionado?

El mantenimiento periódico también es fundamental para conservar el rendimiento del aire acondicionado y evitar que sus componentes se deterioren antes de tiempo. Rojas recomendó higienizar los filtros, como mínimo, al comienzo de cada temporada de uso, aunque su consejo es realizar esta tarea cada seis meses.

Asimismo, indicó que después de un par de años conviene contratar a una empresa instaladora autorizada para realizar una limpieza profunda de la unidad interior con productos adecuados. También aconsejó revisar la unidad exterior, ya que mantener limpios los distintos componentes contribuye a mejorar la eficiencia y evitar un consumo excesivo de electricidad.