Gobernador de Washington acusa al ICE de estar “fuera de control” tras arresto de un padre y su hija en aeropuerto de Seattle El uso de agentes con el rostro cubierto y sin distintivos visibles durante la detención de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto de Seattle-Tacoma desató cuestionamientos en Washington.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de estar “completamente fuera de control” tras el arresto de un padre y su hija en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos. Los dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos por agentes federales cuando se disponían a abordar un vuelo con destino a Los Ángeles.

Las personas arrestadas fueron identificadas como Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía. De acuerdo con la explicación de las autoridades migratorias, ambos permanecían en el país después del vencimiento de sus visas. Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes encapuchados y sin distintivos durante el procedimiento, que provocó reclamos y preocupación entre los pasajeros.

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Ferguson cuestionó que los funcionarios actuaran con el rostro cubierto y sin identificación visible. Además, anunció que su administración investiga cómo ingresaron al área de embarque y si incumplieron una ley estatal que limita el uso de coberturas faciales por parte de agentes del orden. La norma fue firmada por el propio gobernador en marzo.

Alaska Airlines y el Puerto de Seattle cuestionan el operativo

Alaska Airlines afirmó que no recibió aviso previo sobre la intervención y expresó preocupación por la forma en que se desarrolló la detención. La compañía señaló que revisa si se respetaron los protocolos correspondientes y que mantiene contacto con el Puerto de Seattle para aclarar lo ocurrido.

El vuelo 1306, que debía partir a las 8.10 a. m. con destino a Los Ángeles, sufrió un retraso de varias horas y despegó cerca de las 11.00. Algunos pasajeros tuvieron que ser reubicados en otros servicios.

Por su parte, el Puerto de Seattle aseguró que no contó con conocimiento anticipado ni participación en el procedimiento, ya que la operación correspondió a las autoridades federales. La entidad calificó lo ocurrido como una experiencia angustiante para los viajeros y anunció que buscaría respuestas de los funcionarios del Gobierno.

Exigen explicaciones al gobierno de Donald Trump

La senadora demócrata Patty Murray pidió explicaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el despliegue de los agentes en el aeropuerto. También advirtió que el presidente Donald Trump tendrá que responder por las actuaciones de las autoridades migratorias ante un Congreso demócrata a partir del 3 de enero.

El representante Adam Smith también criticó el procedimiento. A su juicio, la conducta de los funcionarios pone en riesgo a las personas, debilita la confianza pública y genera temor en las comunidades.

April Sims, presidenta del Consejo Laboral de Washington AFL-CIO, sostuvo que la intervención aumentó la tensión. “Los agentes del ICE generaron más miedo y caos en un momento en que los trabajadores y los pasajeros ya estaban bajo estrés”, manifestó.

ICE defiende las detenciones

La agencia federal justificó el procedimiento y afirmó que se trató de una operación selectiva contra dos personas que habían excedido el periodo autorizado por sus visas. También sostuvo que algunos pasajeros intentaron obstaculizar la intervención y agredieron a los funcionarios.

En su versión, Sofía Hernández Mejía arrojó café caliente a uno de los agentes, por lo que podría afrontar un cargo por agresión a un funcionario federal. La explicación de la institución contrasta con las críticas de las autoridades locales y de la aerolínea sobre la falta de aviso y las condiciones del operativo.

Las detenciones se produjeron en medio de las controversias por las acciones migratorias del Gobierno de Trump y las redadas en distintos puntos de Estados Unidos.