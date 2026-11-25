Gobierno de Donald Trump propone nuevos aranceles a 14 socios comerciales, con gravámenes de hasta el 20% para China La USTR justifica la medida tras una investigación de ocho meses que revela subsidios y políticas perjudiciales para los fabricantes estadounidenses. Consultas públicas estarán abiertas hasta enero de 2027.

La Administración de Donald Trump propuso nuevos aranceles a productos procedentes de 14 socios comerciales, entre ellos China y la Unión Europea (UE), a los que acusa de mantener un exceso de capacidad industrial respaldado por subsidios y políticas que perjudican a los fabricantes estadounidenses.

Las medidas, impulsadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), contemplan gravámenes de hasta el 20% para determinados productos chinos y todavía están sometidas a un proceso de consulta pública.

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La propuesta es resultado de una investigación de ocho meses iniciada en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Washington responder a prácticas comerciales que considera injustificables, irrazonables o discriminatorias y que restringen el comercio estadounidense.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió los nuevos recargos como una respuesta a la sobreproducción industrial, afirmó el miércoles en una entrevista con CNBC.

Las economías afectadas son China, Bangladés, Camboya, la Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. México y Noruega, también incluidos en la investigación, quedaron fuera de las propuestas anunciadas hasta ahora, sin que la USTR haya publicado conclusiones sobre ambos.

China enfrentaría los gravámenes más elevados

La propuesta contempla aranceles de hasta el 20% para numerosos productos chinos, aunque Washington podría elevarlos hasta el 40% si las negociaciones con Pekín no permiten resolver las preocupaciones estadounidenses. Los recargos existentes bajo la Sección 301 por trabajo forzoso se descontarían de los nuevos tipos planteados.

Según la Administración estadounidense, las prácticas de los países afectados generan una sobreproducción que presiona los precios, reduce los márgenes de las empresas estadounidenses y perjudica la competencia.

La USTR sostiene que ese exceso de capacidad se alimenta de subsidios, políticas industriales y mecanismos que fomentan la producción al margen de la demanda y de los principios de mercado.

Los gravámenes propuestos también contemplan diferentes tasas y condiciones para otros socios comerciales. India afrontaría un arancel del 17% si logra concluir el acuerdo que negocia con Washington, mientras que, de no concretarlo, la tasa prevista sería del 25%. Vietnam tendría un gravamen del 20% si culmina su acuerdo y del 35% en caso contrario. Singapur recibiría una tasa del 10%.

Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, la propuesta contempla tasas del 15%, en línea con los niveles acordados con esas economías el año pasado. En el caso europeo, el borrador también prevé la posibilidad de elevar el gravamen hasta el 20% si Washington considera insatisfactorios los compromisos y negociaciones en curso.

La propuesta excluye determinados productos europeos que ya están sujetos a aranceles bajo la Sección 232, entre ellos automóviles y algunas piezas, acero, aluminio, medicamentos patentados y semiconductores.

Bruselas rechaza las acusaciones de Washington

La Comisión Europea rechazó la premisa estadounidense de que Europa constituya una fuente de sobrecapacidad industrial estructural. Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea, sostuvo que el continente está entre las regiones más expuestas a la sobreproducción, especialmente la procedente de China.

En otra declaración, Gill señaló que la UE toma nota de las conclusiones preliminares de la investigación, pero insistió en que Europa no genera un exceso de capacidad estructural que justifique las medidas planteadas por Washington.

Los nuevos gravámenes no se sumarían necesariamente a los aranceles generales del 10% o el 12,5% aplicados en julio a un grupo más amplio de socios comerciales, según las condiciones de la propuesta y los acuerdos vigentes.

La Administración Trump busca recuperar parte de los aranceles que había impuesto anteriormente y que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, al considerar que la ley de poderes de emergencia invocada no autorizaba esas medidas. Para ello, ha recurrido a nuevas justificaciones jurídicas basadas en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La propuesta abre un periodo de consulta pública durante el cual empresas y ciudadanos podrán presentar observaciones. Las aportaciones están previstas hasta el 5 de enero de 2027, mientras que las audiencias comenzarán el 25 de enero. La USTR todavía no ha fijado una fecha para la entrada en vigor de los nuevos aranceles.