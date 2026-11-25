China acusa a EE. UU. obstaculizar sus empresas luego que Huawei sea culpado de fraude bancario y robo de secretos industriales El fallo absolvió a Huawei del cargo de asociación ilícita por apropiación de propiedad intelectual, pero reafirmó las acusaciones de espionaje industrial y de operar deshonestamente en Irán.

El Gobierno chino criticó las restricciones impuestas por EE. UU. a sus empresas, reafirmando su apoyo en la defensa de sus derechos. Foto: AFP.

El Gobierno chino criticó las restricciones impuestas por EE. UU. a sus empresas, reafirmando su apoyo en la defensa de sus derechos. Foto: AFP.

Un jurado federal de Nueva York declaró culpable a Huawei de robo de secretos industriales, fraude bancario y de mentir a las autoridades estadounidenses sobre sus actividades en Irán, en un fallo que reavivó las tensiones entre Washington y Pekín. La compañía china rechazó la decisión y anunció que emprenderá acciones legales.

El veredicto, emitido tras más de ocho años de proceso judicial, también absolvió al gigante de las telecomunicaciones del cargo más grave que enfrentaba en el caso: asociación ilícita para apropiarse de propiedad intelectual.

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La decisión provocó la reacción del Gobierno chino, que acusó a EE. UU. de imponer restricciones a sus compañías.

"El gobierno chino se opone firmemente a los obstáculos y limitaciones impuestos por Estados Unidos a las empresas chinas y apoya firmemente a estas compañías en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", declaró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una rueda de prensa.

Huawei, que rechazó los cargos, sostuvo que las acusaciones carecen de "todo fundamento jurídico y fáctico".

"Revisaremos exhaustivamente los fallos pertinentes y emprenderemos todas las acciones legales necesarias para defender nuestros derechos e intereses", señaló la compañía en un comunicado.

Acusaciones por espionaje industrial y operaciones en Irán

La fiscalía de Brooklyn acusó a filiales de Huawei de apropiarse de secretos industriales de empresas estadounidenses entre 2000 y 2020. Según los fiscales, la compañía intentó reclutar empleados de firmas de telecomunicaciones para obtener información tecnológica que le permitiera desarrollar productos similares a los de sus competidores y comercializarlos a precios más bajos.

La acusación también sostiene que Huawei puso en marcha en 2013 un programa interno de incentivos que ofrecía bonificaciones a empleados que consiguieran secretos industriales de empresas rivales.

Además, el Departamento de Justicia estadounidense responsabilizó al grupo de haber "ayudado al régimen iraní (...) a vigilar y censurar el acceso de sus usuarios a internet" y de "mentir sobre sus actividades" en ese país.

Las autoridades estadounidenses defendieron el veredicto como una señal de firmeza frente a las compañías extranjeras acusadas de prácticas ilícitas.

"Durante décadas, Huawei y tres de sus filiales llevaron a cabo sus negocios en Estados Unidos sobre la base de mentiras y robos", afirmó el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva, en un comunicado.

El funcionario sostuvo que el fallo "envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos defenderá a sus empresas, protegerá a sus trabajadores y preservará su seguridad nacional frente a compañías extranjeras corruptas que mienten, engañan y roban para obtener ventajas".

La pena que deberá afrontar Huawei será determinada en septiembre de 2027.

La empresa lleva años bajo escrutinio en varios países occidentales, donde ha sido señalada por presuntos vínculos con actividades de espionaje en favor de Pekín, acusaciones que han contribuido a las disputas tecnológicas y comerciales entre China y Estados Unidos.