SAC declara procedentes denuncias contra Dina Boluarte y cinco exmiembros de la JNJ | Composición/LR

SAC declara procedentes denuncias contra Dina Boluarte y cinco exmiembros de la JNJ | Composición/LR

La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, liderada por Daniel Varas de Juntos por el Perú, aprobó los informes que declaran procedentes las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte Zegarra y cinco exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntos delitos de abuso de autoridad y por asumir de forma indebida un proceso en trámite sin tener competencia.

Denuncias declaradas procedentes

Sobre Dina Boluarte, el informe de la Denuncia Constitucional N.° 019-2026-2031, ex 591, promovida por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, obtuvo respaldo unánime con 19 votos a favor.

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Este documento revisa el desempeño de Boluarte por su gestión como exministra de Desarrollo e Inclusión Social y le imputa el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado, un acuerdo ilegal para dañar las arcas públicas en contratos o compras.

El expediente gira en torno a la supuesta contratación irregular de Víctor Hugo Torres Merino, cercano a Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria, como proveedor de los programas sociales Qali Warma y PAIS por más de 41 mil soles.

Con 13 votos a favor y dos en contra, la comisión también dio paso a la Denuncia Constitucional N.° 041-2026-2031, ex 508, ingresada por Tomás Aladino Gálvez contra cinco exmiembros de la Junta Nacional de Justicia.

El cuestionamiento apunta a una supuesta intromisión en un caso pendiente ante el Tribunal Constitucional y a la nueva apertura de un proceso administrativo disciplinario que ya había terminado.

Denuncias declaradas improcedentes

En otro momento de la jornada, el grupo acordó por unanimidad, con 18 votos a favor, archivar la Denuncia Constitucional N.° 004-2026-2031 contra el diputado Cristian Aranda por la supuesta afectación de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales de una paciente.

El dictamen estableció que el denunciante no entregó documentos que respalden su imputación, no figura como directamente agraviado ni demostró que represente a la persona afectada.

De igual modo, con 16 votos a favor, se rechazó por improcedente la Denuncia Constitucional N.° 039, ex 451, dirigida contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por los hechos ligados a la inscripción del partido político Antauro en diciembre de 2023.

La sustentación indicó que el exfuncionario no formó parte, por lo cual no cabe exigirle responsabilidad política por decisiones de terceros.

Para cerrar la sesión, la comisión eligió a tres diputados como delegados con el encargo de analizar diversas denuncias constitucionales. Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, quedó asignado al expediente de Magaly Ruiz Rodríguez.

Víctor Piñán Mamani, del Partido Cívico Obras, recibió los casos contra Pedro Castillo Terrones y Eduardo González Toro. Svieta Valia Fernández González, de Juntos por el Perú, tomó a su cargo las acusaciones contra Pedro Francke y Mirtha Vásquez.