Milett Figueroa rompe en llanto al revelar si se sintió usada por Marcelo Tinelli: "Las cosas habían cambiado..." Milett Figueroa tuvo que enfrentarse a una de las interrogantes que más circulan sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La actriz no pudo evitar las lágrimas en un podcast.

Milett Figueroa no pudo contener las lágrimas al recordar el final de su relación con Marcelo Tinelli. Durante su participación en el podcast ‘Sin más que decir’, la actriz se refirió a uno de los aspectos más comentados de su ruptura: si se sintió utilizada cuando retomó brevemente su romance con el empresario argentino antes del estreno de la segunda temporada de ‘Los Tinelli’.

La pregunta surgió cuando el productor Abneer Robles le consultó directamente sobre esa posibilidad. El tema no era nuevo. Durante meses, usuarios en redes y figuras de la farándula, entre ellas Magaly Medina, cuestionaron a Tinelli y sugirieron que la reconciliación habría servido para promocionar el reality. La controversia cobró fuerza luego de que el conductor viajara a Perú y protagonizara junto a Milett diversos momentos que más tarde aparecieron en el programa.

Milett Figueroa llora al hablar sobre su ruptura con Marcelo Tinelli

Sin responder de forma directa, la modelo admitió que algo cambió en ella tras darse una nueva oportunidad con Tinelli. “Nosotros cuando terminamos y él luego vino a Perú, nosotros conversamos toda la situación que había quedado pendiente. Nos fuimos de viaje… fue un viaje hermoso.. Después de eso me di cuenta de que las cosas habían cambiado para mí también. Yo ya no me sentía igual”, recordó.

Aunque decidió retomar la relación, Milett reconoció que ya percibía esas diferencias. La conversación tomó un giro más emotivo cuando Ethel Pozo intervino y la actriz empezó a quebrarse. Al notar su reacción, María Pía Copello le preguntó por qué estaba llorando.

Fue entonces cuando Ethel compartió un aspecto íntimo de cómo vivió Milett su romance con el argentino. “(Milett) es una mujer muy sensible. (En su relación con Marcelo) solo era sentimiento, nunca se aprovechó de nada”, afirmó.

Milett Figueroa explica el motivo de sus lágrimas en podcast de María Pía Copello

La conductora también reveló que su amiga le confesó en privado que lo único que buscaba en aquella relación era amor, por lo que lamentó los cuestionamientos que recibió la actriz durante años. “La gente no sabe eso y muchas veces juzga sin conocer, pero ella es una mujer puro sentimiento… Eres muy emocional, te entregas. De verdad ha sido muy injusto lo que algunas personas han creído de ti y de la relación”, manifestó.

Con lágrimas en los ojos, Milett aclaró que ha logrado superar la ruptura gracias al proceso terapéutico que sigue. Sin embargo, explicó que su emoción surgía al recordar una etapa en la que amó de manera sincera. “Hago terapia, chicas. Estoy analizada, hablo todos los día. Yo ya estoy separadísima, pero estas lágrimas son cuando una amiga como es Ethel, que también me ha podido conocer detrás de cámaras y sabe que cuando me emociono… No es por alguien en especial ni por una situación en particular, pero es lindo recordar cuánto amaste, es lindo recordar el amor”, concluyó.