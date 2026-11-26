Edmundo González anuncia su regreso a Venezuela tras más de dos años de exilio en España y se reunirá con María Corina Machado González Urrutia confirmó que acompañará a María Corina Machado en una actividad religiosa en Guanare. El regreso marcará el reencuentro de los dos dirigentes opositores, que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

Edmundo González Urrutia anunció su regreso a Venezuela después de más de dos años de exilio en España, donde se instaló en septiembre de 2024 tras las elecciones presidenciales en las que la oposición denunció fraude y reivindicó su victoria frente a Nicolás Maduro. El dirigente adelantó que volverá al país para participar en una actividad religiosa prevista para el 5 de diciembre, aunque no precisó el día exacto de su llegada.

El anuncio se produce después del retorno de María Corina Machado, su principal aliada política, quien salió del exilio en octubre. Ambos dirigentes forman parte de la oposición venezolana que cuestionó los resultados de los comicios de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, pero nunca publicó el escrutinio detallado de las mesas, bajo el argumento de un ataque informático.

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Se reunirá con María Corina Machado en Guanare

González Urrutia confirmó que acompañará a Machado en la peregrinación de la Virgen de Coromoto, convocada por la Iglesia católica para el sábado 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa, a unos 500 kilómetros de Caracas.

"Estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?", escribió el excandidato en su cuenta de X. También expresó su agradecimiento a los venezolanos, a España y a su familia por el apoyo recibido durante su estancia fuera del país.

Un día antes, Machado había anticipado su retorno durante un encuentro con estudiantes universitarios. Allí describió a González como "un hombre noble y valiente que recibió el mandato" de los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024.

Regreso ocurre tras captura de Maduro y diálogos

El retorno de los dirigentes opositores ocurre después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la llegada de Delcy Rodríguez al gobierno interino. Desde agosto, representantes de la oposición y las autoridades mantienen negociaciones con el respaldo de Washington para avanzar hacia una transición democrática.

Entre los asuntos tratados figuran la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, dos instituciones clave para organizar nuevos comicios. La oposición espera que las elecciones libres en Venezuela se celebren en 2027, aunque Rodríguez todavía no ha establecido una fecha.

Machado promete transición "sin rencor ni venganza"

Durante su primer acto multitudinario en Venezuela tras regresar del exilio, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 defendió una transición basada en la reconciliación nacional. Ante unos 3.000 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, prometió que el proceso buscará "verdad sin rencor y la justicia sin venganza".

Machado también planteó un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos que incluya seguridad, energía, minería, comercio y migración. Además, propuso fortalecer las instituciones y las fuerzas armadas, con énfasis en la defensa territorial y el combate al crimen organizado.