España activa un plan de emergencia tras el hundimiento de un buque con 7.000 toneladas de combustible cerca de Ibiza El hundimiento del Med Emre, un carguero maltés que transportaba unas 7.000 toneladas de combustible, llevó a España a activar una emergencia marítima para prevenir un vertido contaminante entre Valencia e Ibiza.

La tripulación del Med Emre enfrentó un grave accidente que dejó un muerto y varios heridos

La tripulación del Med Emre enfrentó un grave accidente que dejó un muerto y varios heridos AFP

El Gobierno de España activó la emergencia de nivel 2 del Plan Marítimo Nacional tras el naufragio del Med Emre, un buque maltés que transportaba unas 7.000 toneladas de combustible y sufrió una vía de agua entre Valencia e Ibiza. Las autoridades desplegaron medios especializados para evaluar el riesgo de un vertido contaminante y evitar daños en el litoral, aunque las primeras inspecciones no detectaron señales de contaminación en el mar.

El carguero, de casi 120 metros de eslora, navegaba desde Algeciras hacia Barcelona cuando sufrió el accidente por causas todavía desconocidas. La embarcación quedó volcada y parcialmente a flote, con la quilla hacia arriba. El siniestro ocurrió a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

El naufragio del Med Emre deja un muerto y varios heridos

Los 17 integrantes de la tripulación fueron rescatados, pero uno de ellos, un marinero turco de 46 años, falleció después de su evacuación al hospital. Otros siete trabajadores necesitaron atención médica por las consecuencias del accidente.

Cuatro hombres, de entre 25 y 33 años, ingresaron en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza con hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada e intoxicación por exposición a productos petrolíferos. Otros tres fueron trasladados a Valencia con heridas y dolor abdominal.

Equipos de Salvamento Marítimo vigilan la zona del accidente

El dispositivo incluye al buque Clara Campoamor, especializado en contener vertidos contaminantes, y a la embarcación Salvamar Talía. Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevoló el área para comprobar si existía una fuga de combustible y determinar su alcance.

El Ministerio para la Transición Ecológica también activó preventivamente el Plan Ribera del Mar. Las autoridades solicitaron imágenes satelitales al sistema europeo Copernicus para identificar posibles rastros de hidrocarburos. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazó a Valencia para seguir la coordinación de la respuesta.

El combustible amenaza dos espacios protegidos del Mediterráneo

La organización Oceana advirtió que el accidente ocurrió en una zona donde coinciden el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo y el Canal de Ibiza. Ricardo Aguilar, director de expediciones de la ONG en Europa, pidió una respuesta rápida y una investigación exhaustiva para determinar las causas del siniestro.

El representante alertó sobre posibles consecuencias para el medio marino, las comunidades locales, la pesca y otros negocios de la zona.

El caso recuerda al desastre del petrolero Prestige en 2002

El profesor de seguridad marítima de la Universidad de Cádiz Emilio Rodríguez Díaz comparó la carga del Med Emre con la del Prestige, que transportaba 77.000 toneladas de crudo antes de hundirse frente a Galicia en noviembre de 2002. Según el experto, el combustible del carguero accidentado equivale aproximadamente al 10% de aquella carga.

Rodríguez Díaz explicó que el Med Emre fue construido en Turquía en 2019 y contaba con doble casco, una estructura prevista en el convenio internacional MARPOL para reducir el riesgo de contaminación si el casco exterior sufre daños.