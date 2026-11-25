Gobierno de Javier Milei descarta algún cambio en su plan económico pese a que Argentina entró en recesión técnica El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó la situación y descartó cambios en el programa económico, mientras se observa un leve repunte en septiembre.

La economía argentina se contrajo 1,8% durante el tercer trimestre de 2026, encadenó dos períodos consecutivos de caída y entró en recesión técnica, según estimaciones de economistas tras la publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el resultado y descartó cambios en el programa económico.

"Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido", afirmó Caputo en una entrevista con el canal A24, en la que cuestionó la definición de recesión técnica.

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"Es una definición arbitraria", sostuvo el funcionario, después de que el Indec informara que la actividad económica retrocedió, pese a un repunte de 1,1% en septiembre respecto de agosto.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), registró una caída de 2,8% en julio y una recuperación de apenas 0,1% en agosto, antes del incremento de septiembre. Ese último resultado no compensó las contracciones anteriores y tampoco evitó que el indicador quedara 1,2% por debajo del nivel de septiembre de 2025.

La confirmación oficial del comportamiento del PIB trimestral está prevista para el 16 de diciembre.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, había advertido que todavía no era posible confirmar la recesión técnica. "Puede ser que cuando llegue el dato de PIB del tercer trimestre no termine siendo negativo", afirmó en una conferencia de prensa.

Caputo atribuye el desvío a factores externos y políticos

El ministro reconoció que las proyecciones oficiales sobre los denominados "mejores 18 meses" de la economía no se concretaron y atribuyó el desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política asociada a un posible retorno del kirchnerismo.

Caputo sostuvo, de todos modos, que desde agosto se observa una recuperación que se prolongará hasta fin de año. "Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa", declaró.

También atribuyó la presión sobre el dólar a factores externos y descartó que el reciente incremento de la cotización comprometa el proceso de desaceleración inflacionaria. "Vino acompañada de una crisis global que impacta en todo el mundo", sostuvo.

La cotización del dólar oficial se ubicó el miércoles en 1.630 pesos, con un incremento superior al 2%, mientras el riesgo país superó los 1.100 puntos en los últimos días.

El Gobierno había proyectado para este año una inflación del 10% y un crecimiento económico del 5%. En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para Argentina y las situó en 2,1% para 2026.

Desempleo, cierres empresariales y endeudamiento

La caída de la actividad coincide con un deterioro del empleo, el consumo y el poder adquisitivo de los hogares. La apertura de las exportaciones y la contracción del consumo estuvieron acompañadas por más de 300.000 despidos en el sector privado y el cierre de unas 30.000 empresas. A ello se suman casi 70.000 despidos estatales, según cifras oficiales citadas por El Espectador.

El desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el nivel más elevado durante la gestión de Milei, mientras la informalidad laboral aumentó casi dos puntos y se situó en el 45%, pese a la reforma laboral y la puesta en marcha de un blanqueo para registrar trabajadores.

El impacto sobre los pequeños comercios también se refleja en la reducción de clientes y el cierre de negocios.

El deterioro de los ingresos también se refleja en el endeudamiento de las familias. Al menos 21 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento, según el Centro de Economía Política (CEPA), basado en datos del Banco Central.

La morosidad de los hogares con los bancos, que se situaba en 1,5% en diciembre de 2023, alcanzó casi el 13% en septiembre de 2026. En el caso de las billeteras virtuales y prestamistas no financieros, llegó al 35%.

Durante la gestión de Milei, el ajuste fiscal, al que el mandatario denomina "motosierra permanente", permitió alcanzar en 2024 el primer superávit fiscal en 14 años y reducir la inflación desde el 211% anual registrado en 2023 hasta cerca del 30% estimado para este año.

Sin embargo, los servicios esenciales como gas, agua y electricidad acumularon un encarecimiento de casi 1.000% desde la llegada del mandatario al poder. Milei anticipó que buscará la reelección en las elecciones generales de octubre de 2027.