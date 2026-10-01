Es falso que la pobreza y la pobreza extrema de Cajamarca dupliquen el promedio nacional, como afirmó el candidato Moisés Gonzáles

Moisés González Cruz, candidato al Gobierno Regional de Cajamarca por Alianza para el Progreso, afirmó durante el debate electoral del 18 de septiembre de 2026 que “no es posible” que en la región haya «pobreza y pobreza extrema que dupliquen el promedio nacional».

Sin embargo, la declaración se basa en información falsa. Aunque Cajamarca es la primera región con más tasa de pobreza, esta suele rondar el 150% del promedio nacional, mientras que la pobreza extrema, más bien, triplica el indicador nacional.

La pobreza monetaria de Cajamarca no está cerca del doble

El INEI mide la pobreza monetaria a partir del gasto por persona. En 2025, consideró pobre a quien no podía cubrir una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios valorizada en S/462 mensuales. La pobreza extrema corresponde a quienes no alcanzan siquiera el valor de la canasta alimentaria, de S/260 ese año.

PerúCheck comparó la incidencia en Cajamarca con la nacional del mismo año. En 2025, la de Cajamarca fue de 41%, mientras que la de Perú 25,7%. La región multiplica por 1.6 la pobreza, no la duplica. Para hacerlo, habría tenido que registrar 51,4%, diez puntos por encima.

Fuente: INEI. Los cocientes Cajamarca / Perú son cálculos de PerúCheck.

La serie muestra que Cajamarca mantuvo una incidencia elevada y fue el departamento con más pobreza monetaria en 2025. Eso no convierte su tasa en el doble de la nacional, como dijo el candidato González. Entre 2022 y 2025, el cociente osciló entre 1,53 y 1,63.

La pobreza extrema de Cajamarca, por su parte, suele triplicar el promedio peruano

Publicaciones del Instituto Peruano de Economía y de la organización Estudios Econométricos, con base en cifras del INEI, desmienten que las cifras de pobreza extrema en Cajamarca dupliquen el promedio nacional. En realidad, es peor: las triplican.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que la pobreza extrema de Cajamarca fue 18,1% en 2023 y 19,7% en 2024. Las tasas nacionales del INEI fueron para esos años 5,7% y 5,5%, respectivamente. Ambas cifras son 3 veces menores (3,18 y 3,58) que las de la región.

Para 2025, la organización Estudios Econométricos publicó una estimación elaborada con información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI: 15,5% de pobreza extrema en Cajamarca. Frente al 4,7% nacional, representa 3,30 veces la incidencia del país.

Fuente: IPE y Estudios Econométricos para las estimaciones de Cajamarca; INEI para las tasas nacionales. Los cocientes son cálculos de PerúCheck.

El INEI suele publicar rangos y no números exactos para calcular la pobreza extrema en grupos de regiones. A partir de estos datos y los de la ENAHO, las publicaciones independientes calculan las cifras exactas.

Estos rangos por grupos de regiones no quieren decir que una región comprendida allí pueda fluctuar entre el límite inferior y superior, sino que todas las regiones tienen porcentajes entre esos números.

Fuente: INEI. PerúCheck dividió los límites publicados para cada grupo entre la tasa nacional del mismo año. En 2023, 2024 y 2025, estos cocientes no son estimaciones puntuales de Cajamarca.

PerúCheck intentó contactarse con el candidato Moisés González. Sin embargo, al cierre de este artículo, no dio respuesta.

Conclusión

Moisés González Cruz, candidato al Gobierno Regional de Cajamarca por Alianza para el Progreso, afirmó que la pobreza y la pobreza extrema de Cajamarca duplican el promedio nacional. En 2025, la primera fue 1,60 veces la tasa peruana, por lo que ese componente es falso. La pobreza extrema de la región, por su lado, no dobló, sino que triplicó el promedio. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación de González como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.