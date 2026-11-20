Chery Super Hybrid: la ingeniería detrás de las nuevas SUV híbridas que llegarán al Perú Las nuevas versiones híbridas de Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9 incorporarán la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), que integra eficiencia, desempeño, seguridad y soluciones inteligentes de conducción.

La marca prepara una presentación en el Perú que incluirá experiencias de conducción y demostraciones tecnológicas, entre ellas el Chery Battery Safety Challenge.

La marca prepara una presentación en el Perú que incluirá experiencias de conducción y demostraciones tecnológicas, entre ellas el Chery Battery Safety Challenge.

Chery continúa impulsando su evolución tecnológica en el mercado peruano con la próxima incorporación de Chery Super Hybrid (CSH), una propuesta de ingeniería que integra sistemas de propulsión eléctrica y de combustión mediante soluciones de gestión inteligente de energía, orientadas a ofrecer una conducción más eficiente, dinámica y segura.

Esta tecnología estará presente en las nuevas versiones híbridas de Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9, ampliando las alternativas de movilidad electrificada de la marca. Su desarrollo combina eficiencia energética, desempeño y seguridad, tres aspectos que serán protagonistas de la próxima presentación de Chery, donde se podrán conocer de cerca sus componentes y experimentar sus capacidades mediante demostraciones tecnológicas y pruebas de conducción.

La tecnología detrás de Chery Super Hybrid

Uno de los principales atributos de CSH es la integración de sus componentes. El sistema combina un motor de combustión, propulsión eléctrica y una transmisión desarrollada para gestionar el funcionamiento conjunto de ambas tecnologías, aprovechando sus características según las condiciones de manejo.

Esta propuesta llegará al Perú mediante configuraciones híbridas autorrecargables (HEV) e híbridas enchufables (PHEV), ampliando las alternativas de movilidad electrificada disponibles para los consumidores.

Mientras las versiones HEV gestionan la energía eléctrica sin requerir conexión a una fuente externa, las PHEV permiten recargar la batería y realizar determinados desplazamientos en modo completamente eléctrico, de acuerdo con las condiciones de conducción.

Más allá de estas diferencias, ambas tecnologías comparten un mismo objetivo: aprovechar la integración de sus sistemas para ofrecer una experiencia de manejo eficiente, con una respuesta adecuada a distintas necesidades de movilidad.

La seguridad como parte de la ingeniería híbrida

La seguridad ocupa un lugar importante en el desarrollo de Chery Super Hybrid, especialmente en los sistemas de electrificación y la protección de sus componentes.

En este contexto, la batería representa uno de los elementos fundamentales de la tecnología híbrida. Su diseño, protección y funcionamiento forman parte de los aspectos de ingeniería que intervienen en la seguridad del sistema.

Para acercar estos desarrollos al público, Chery incluirá en su próxima presentación el Chery Battery Safety Challenge, una demostración tecnológica centrada en la seguridad de la batería, que permitirá conocer aspectos de su protección y las soluciones de ingeniería aplicadas a este componente.

Esta actividad formará parte de una experiencia más amplia, que incluirá la exhibición de componentes de la tecnología CSH, explicaciones técnicas y pruebas de conducción de las nuevas versiones híbridas de Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9.

Una nueva generación híbrida para la familia Tiggo

La incorporación de Chery Super Hybrid permitirá ampliar la oferta de la familia Tiggo en el mercado peruano con nuevas versiones híbridas de Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9.

Cada una ofrecerá una propuesta orientada a diferentes necesidades de movilidad, combinando las características de los SUV de la marca con los beneficios de la electrificación.

Esta evolución se enmarca en la filosofía Chery for Family, que sitúa a las familias y sus necesidades en el centro del desarrollo de sus vehículos. Bajo esta visión, la tecnología, la seguridad, el confort y la versatilidad forman parte de una propuesta de movilidad pensada para acompañar tanto los desplazamientos cotidianos como los viajes de mayor distancia.

Los detalles técnicos, las configuraciones y los principales atributos de cada versión se darán a conocer durante su presentación oficial.

Una evolución tecnológica respaldada por casi 20 años en el Perú

La llegada de Chery Super Hybrid coincide con una etapa importante para la marca, que se aproxima a cumplir 20 años de presencia en el mercado peruano.

Durante este periodo, Chery ha evolucionado su portafolio y fortalecido su presencia en el país. La incorporación de nuevas tecnologías híbridas representa un paso más en ese desarrollo, ampliando las alternativas de movilidad para los consumidores.

“Chery Super Hybrid representa una evolución importante en nuestra propuesta tecnológica. Detrás de esta nueva generación híbrida existe un trabajo de ingeniería que integra eficiencia, desempeño y seguridad. Queremos que los consumidores peruanos puedan conocer esta tecnología de cerca y comprender cómo se traduce en beneficios para su experiencia de conducción, manteniendo siempre a las familias como parte central de nuestra visión”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Chery Super Hybrid Day: la tecnología llevada a la práctica

La presentación oficial de esta nueva generación híbrida se realizará durante el Chery Super Hybrid Day, una experiencia que permitirá conocer de cerca la ingeniería de CSH y explorar sus principales capacidades a través de demostraciones tecnológicas y pruebas de conducción.

Bajo el concepto “La mejor tecnología híbrida de su era”, Chery continuará impulsando su evolución tecnológica en el mercado peruano, con una propuesta que integra innovación, desempeño y seguridad.

Para conocer más sobre Chery y sus próximas novedades, visita www.chery.com.pe.

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