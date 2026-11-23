Demócratas consolidan su control del Congreso de Estados Unidos y alcanzan su mayor número de escaños desde 1992 Con la mayoría en ambas cámaras, los demócratas podrán impulsar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción durante el Gobierno de Donald Trump. También tendrán capacidad para bloquear parte de su agenda legislativa y promover citaciones a funcionarios de la Administración.

Los demócratas logran 258 escaños en la Cámara de Representantes tras la victoria de Chuck Hubbard sobre Virginia Foxx en Carolina del Norte

Los demócratas logran 258 escaños en la Cámara de Representantes tras la victoria de Chuck Hubbard sobre Virginia Foxx en Carolina del Norte AFP

Los demócratas alcanzaron al menos 258 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una cifra que significa su más amplia mayoría desde 1992. El resultado se confirmó tras la victoria del candidato Chuck Hubbard sobre la republicana Virginia Foxx en el quinto distrito de Carolina del Norte, según las proyecciones de NBC News y CBS News.

El avance consolida el control del Congreso de Estados Unidos desde el Partido Demócrata, que también obtuvo la mayoría en el Senado durante las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Con esta representación, la oposición tendrá capacidad para frenar iniciativas de Donald Trump y abrir investigaciones sobre posibles casos de corrupción durante los últimos dos años de su Gobierno.

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La última vez que una fuerza política consiguió una cifra similar en la Cámara baja fue en 1992, cuando los demócratas también sumaron 258 representantes. El líder de la bancada, Hakeem Jeffries, celebró el resultado y destacó la dimensión del triunfo en un mensaje publicado en X.

El partido amplía su ventaja y podría superar los 260 escaños

Las proyecciones de CNN elevaron a 259 el número de representantes demócratas electos, con una ganancia neta cercana a 40 puestos frente a la composición anterior. El partido todavía podría alcanzar o superar los 260 asientos cuando concluyan las contiendas pendientes.

Jeffries afirmó que los votantes otorgaron a su formación una mayoría histórica y un mandato con el fin de defender una economía más asequible. En su declaración, recogida por The New York Times, sostuvo que los legisladores trabajarían para impulsar el cambio político que exige la ciudadanía.

Todavía quedan cuatro resultados por resolver, dos en Luisiana, uno en Minnesota y otro en Tennessee. En este último estado y en al menos una de las otras contiendas, las proyecciones apuntan a una posible victoria demócrata. En Minnesota, la diferencia estrecha obligó a realizar un recuento electoral, mientras que los dos distritos de Luisiana tendrán una segunda vuelta el 12 de diciembre.

Si las tendencias se mantienen, los republicanos terminarían con 174 escaños, frente a una bancada demócrata que podría llegar a 260. Esta última cifra superaría los 257 representantes que obtuvo el partido tras las elecciones de 2008, durante la victoria presidencial de Barack Obama.

Demócratas arrebatan siete distritos a los republicanos

El triunfo de Hubbard tuvo un significado especial porque el quinto distrito de Carolina del Norte era considerado un territorio favorable a los republicanos. En 2024, Donald Trump ganó esa circunscripción por casi 18 puntos porcentuales. Sin embargo, el candidato demócrata logró imponerse por un margen inferior a un punto, después de que Foxx solicitara un nuevo conteo de votos.

La representante republicana reconoció su derrota el domingo. Hubbard confirmó que ambos conversaron y agradeció en público a su rival por sus años de servicio. La contienda también evidenció el retroceso republicano en otras zonas del estado.

Los demócratas consiguieron siete escaños que antes estaban en manos de sus adversarios en Carolina del Norte, la mayor cantidad de distritos recuperados por una misma formación en un estado durante estos comicios. Entre las victorias figuran las de Richard Ojeda II, quien derrotó a Richard Hudson, y Cyril Jefferson, que se impuso a Addison McDowell.

La victoria abre paso a investigaciones contra el Gobierno de Trump

El control de ambas cámaras permitirá a los demócratas ejercer una mayor supervisión sobre la administración de Donald Trump. Su nueva posición legislativa les dará herramientas para bloquear propuestas presidenciales y examinar posibles irregularidades durante los últimos dos años del mandato republicano.

Entre los asuntos que podrían entrar en la agenda del Congreso figura una posible votación para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso antes de que los nuevos representantes asuman sus funciones en enero. También se anticipan disputas internas por los cargos de liderazgo de la Cámara baja.

En el Senado, los demócratas alcanzaron 56 escaños, su mayor representación desde 2010, tras imponerse en Alaska. De esta manera, el partido contará con una posición reforzada en las dos cámaras legislativas para el próximo periodo.