La oposición israelí, liderada por Gadi Eisenkot, mantiene negociaciones de coalición con el partido de Netanyahu Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para construir una mayoría en la Knéset, donde su bloque actual cuenta con 48 escaños. El camino hacia el control parlamentario se complica por divisiones internas.

Los partidos del primer ministro saliente de Israel, Benjamin Netanyahu, y del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot reanudaron las negociaciones para formar un nuevo Gobierno, después de una primera ronda de conversaciones que concluyó sin acuerdos. Las diferencias sobre la participación de los partidos árabes, los ultraortodoxos y el Likud mantienen abiertas varias alternativas de coalición, mientras Netanyahu busca conservar influencia política tras perder la mayoría parlamentaria.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para conseguir los apoyos necesarios, con la posibilidad de solicitar una ampliación de 14 días. Su tarea consiste en construir una mayoría parlamentaria después de las elecciones legislativas de finales de octubre, que no otorgaron mayoría absoluta a ninguno de los bloques.

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Su formación y los partidos aliados reúnen 48 de los 120 escaños de la Knéset. Para alcanzar el control parlamentario, el bloque necesita incorporar a otras fuerzas, pero sus dirigentes mantienen posiciones enfrentadas sobre el camino que deben seguir.

Las alternativas contemplan un acuerdo con los partidos ultraortodoxos, una coalición respaldada por las formaciones árabes o un Gobierno de unidad nacional con el Likud de Netanyahu.

Esta última posibilidad fue promovida por el primer ministro saliente, que plantea un acuerdo de rotación en la jefatura del Gobierno, fórmula utilizada anteriormente en Israel. Sin embargo, Eisenkot rechaza compartir el cargo y, según la prensa local, preferiría encabezar directamente una coalición de unidad nacional.

El Likud presentó diez exigencias para avanzar en las conversaciones. Entre ellas figuran que Netanyahu permanezca como primer ministro durante los cuatro años de mandato y que no se establezca una comisión estatal de investigación sobre las fallas de seguridad relacionadas con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Ambas condiciones representan importantes obstáculos para alcanzar un acuerdo.

El partido también reclama el fin de los boicots políticos contra Netanyahu y sus aliados, entre ellos la formación Poder Judío, encabezada por el ministro Itamar Ben Gvir.

Las divisiones dentro del bloque de Eisenkot

La posibilidad de formar un Gobierno con el respaldo de los 19 diputados de los partidos árabes permitiría al bloque de Eisenkot alcanzar una mayoría parlamentaria. Estas formaciones representan a más de dos millones de palestinos con ciudadanía israelí, aproximadamente una quinta parte de la población del país.

Los diputados de ambos sectores ya coincidieron en distintas votaciones parlamentarias. Respaldaron la conformación de comités, iniciativas para comenzar a anular leyes controvertidas y la elección de Matan Kahana, integrante del partido de Eisenkot, como presidente del Parlamento.

Sin embargo, esta cooperación no eliminó las diferencias entre los dirigentes del bloque opositor. El ex primer ministro Naftali Bennett y el veterano político Avigdor Lieberman rechazan depender de los partidos árabes y consideran que esa fórmula podría facilitar un posterior regreso de la derecha al poder.

Las dificultades aumentaron después de que Bennett mantuviera una reunión de dos horas con Netanyahu sin informar previamente a sus aliados. El encuentro llamó especialmente la atención debido a la deteriorada relación entre ambos dirigentes, que no se reunían desde 2021, cuando Bennett asumió la jefatura del Gobierno al frente de una coalición alternativa.

Bennett, que anteriormente fue jefe de gabinete y ministro de Netanyahu, mantiene posiciones nacionalistas religiosas y prefiere incorporar al Likud a una eventual coalición antes que depender del respaldo de las formaciones árabes.

Estas discrepancias orientaron las conversaciones hacia los partidos ultraortodoxos y el propio Likud. Yashar, la formación de Eisenkot, aseguró que el diálogo con el partido de Netanyahu responde a un "esfuerzo genuino y sincero por establecer el gobierno más amplio posible".

Eisenkot contempla gobernar en minoría

El viernes, Eisenkot expuso tres posibles caminos para resolver la formación del nuevo Ejecutivo: alcanzar un acuerdo con los partidos ultraortodoxos, negociar con el Likud o solicitar la confianza de la Knéset para establecer un Gobierno bajo su liderazgo, incluso sin mayoría parlamentaria.

El dirigente advirtió que la tercera alternativa sería su decisión si fracasan las negociaciones con las otras fuerzas.

"No es una amenaza para negociar. Es la decisión que he tomado desde la asunción de la responsabilidad y el rol que recaen sobre mí en estos tiempos de emergencia", afirmó.

Eisenkot también podría solicitar al presidente israelí, Isaac Herzog, una prórroga de dos semanas para completar las negociaciones, aunque ha señalado que no tiene intención de hacerlo.

Por su parte, Yair Golán, líder de Los demócratas, el único partido judío de izquierdas, considera que un Gobierno en minoría respaldado por los partidos árabes constituye la única alternativa realista. El dirigente advirtió que un acuerdo con Netanyahu supondría una "puñalada en la espalda" para quienes votaron a la oposición.

Netanyahu busca mantener influencia política

La pérdida de la mayoría parlamentaria y de la presidencia de la Knéset redujo el margen de maniobra de Netanyahu, que intenta mantenerse en el poder mediante las negociaciones con Eisenkot.

En una conversación reciente con sus asesores, uno de ellos mencionó la posibilidad de que determinadas circunstancias cambiaran “dentro de dos semanas”. “¿Quién sabe si seguiremos aquí dentro de dos semanas?”, respondió el primer ministro, según una anécdota publicada por el diario Maariv.

Mientras continúan las negociaciones, Netanyahu también intensificó sus gestiones ante el presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar un nuevo ataque conjunto contra Irán.