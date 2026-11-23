PP y Vox lideran las encuestas de las elecciones en España y tendrían un 90% de probabilidades de alcanzar la mayoría absoluta Las últimas proyecciones mantienen al bloque de derecha por delante, con el PP en torno a los 128 diputados y Vox en 61. Aunque el PSOE recortó distancias durante la campaña, los sondeos no anticipan una suma suficiente de la izquierda para formar Gobierno.

El PP y Vox parten como favoritos para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones generales de España del 29 de noviembre

El PP y Vox parten como favoritos para alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones generales de España del 29 de noviembre composición LR/AFP

El Partido Popular (PP) y Vox arrancan como favoritos para formar una mayoría parlamentaria en las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre. El promedio de encuestas de DatosRTVE estima que ambas formaciones alcanzarían juntas unos 189 escaños y tendrían un 90% de probabilidades de superar los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta, incluso bajo el escenario más conservador de sus simulaciones.

La proyección atribuye 128 representantes al partido de Alberto Núñez Feijóo y 61 a la formación de Santiago Abascal. El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, quedaría como segunda fuerza con 116 diputados, nueve menos que en los comicios de 2023. Aunque los socialistas redujeron la distancia con los populares durante la campaña, los sondeos publicados hasta el lunes mantienen al bloque de derecha con ventaja para alcanzar el Gobierno.

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Vox se consolida como tercera fuerza y gana escaños

La formación de Santiago Abascal registra el mayor crecimiento respecto a las elecciones de 2023. Con una estimación del 18,2% de los votos, Vox aumentaría casi seis puntos porcentuales su respaldo y pasaría de 33 a 61 diputados, es decir, sumaría 28 representantes. Su posición como tercera fuerza lo convierte en un aliado decisivo para que el PP pueda gobernar.

Los últimos sondeos publicados el lunes confirman esa tendencia, aunque presentan diferencias en el reparto de escaños. La encuesta de 40dB para El País concede a Vox el 17,3% de los votos y 57 escaños; Sigma 2 para El Mundo calcula un 17,9% y entre 58 y 63 diputados. NC Report para La Razón eleva su respaldo al 19% y proyecta entre 64 y 66 representantes. Por su parte, Sociométrica, en un estudio publicado por El Español, le atribuye 63.

El PP también encabeza las estimaciones de voto, con porcentajes de entre el 30,3% y el 31,9% en los principales sondeos. En el estudio de 40dB obtendría 130 diputados, frente a los 124-130 de Sigma 2 y los 130-133 de NC Report. La encuesta de Sociométrica le asigna 134 representantes.

La izquierda tendría dificultades para sumar 176 diputados

El PSOE lograría una estimación media de 116 escaños y el 28,7% de los votos, tres puntos menos que en 2023. Aunque su apoyo mejoró durante los últimos días de campaña, la suma con las formaciones que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez no alcanzaría la mayoría absoluta.

DatosRTVE calcula que el bloque formado por el PSOE, Frente Amplio, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria reuniría 157 diputados. La cifra subiría a 160 con la entrada de Adelante Andalucía, a la que se atribuyen tres representantes. Solo el 4,1% de las simulaciones contempla que la alianza que sostuvo al actual Gobierno supere los 176 escaños.

Entre las formaciones de izquierda, Frente Amplio obtendría ocho diputados y Compromís: Front Valencià, tres. Podemos tendría una estimación de cero, aunque podría conseguir un representante en Madrid en el escenario más favorable. Junts perdería tres de sus siete escaños actuales y el PNV pasaría de cinco a tres. En contraste, ERC subiría hasta los 12 diputados y EH Bildu alcanzaría ocho.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene una previsión distinta a la mayoría de las encuestadoras, pues sitúa al PSOE por delante del PP. En sus once barómetros del último año, otorgó a los socialistas una media de 5,8 puntos más que el resto de las firmas y a los populares 8,3 puntos menos.

El voto latinoamericano podría mover dos o tres escaños

El electorado latinoamericano también podría influir en la formación del próximo Gobierno si la diferencia entre los bloques de derecha e izquierda resulta ajustada. Un estudio de la Universidad de Navarra estima que alrededor de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica, residentes en España y con nacionalidad española tienen derecho a votar en las elecciones generales.

El investigador Enrique Borba-Romanelli, coautor del trabajo El electorado latinoamericano en España, explicó a EFE que este grupo tendría la posibilidad de inclinar el resultado si la distancia entre ambos bloques se sitúa entre el 2,5% y el 4%. En ese escenario, sus votos aportarían hasta tres diputados a una candidatura.

"En las últimas elecciones generales, dos o tres escaños te daban una coalición de gobierno diferente", recordó el investigador. También señaló que, aunque estas personas se identifican mayoritariamente con la derecha en términos ideológicos, declaran votar más al PSOE. Por ello, sostuvo que la posición política que expresan no siempre permite anticipar su elección en las urnas.

Borba-Romanelli advirtió además que los principales partidos apenas han dirigido mensajes específicos a este colectivo. Su investigación sobre las campañas del PP y el PSOE entre 2015 y 2023 identificó solo dos vídeos oficiales dirigidos al electorado latinoamericano, ambos del Partido Popular y con escasa difusión.