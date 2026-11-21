Casi tan viejas como la misma Tierra: geólogos descubren en China una reliquia geológica de 4.000 millones de años La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Las rocas que datan de los primeros días del planeta son extremadamente raras.

Algunas de las rocas más antiguas jamás descubiertas arrojan luz sobre la historia temprana de la Tierra. Foto: iStock

Algunas de las rocas más antiguas jamás descubiertas arrojan luz sobre la historia temprana de la Tierra. Foto: iStock

Rocas de 3.950 millones de años, halladas en el norte de China, podrían ayudar a resolver uno de los grandes interrogantes de la geología: cómo se formó y evolucionó la corteza terrestre durante los primeros cientos de millones de años del planeta. Su antigüedad y composición ofrecen pistas sobre procesos que habrían ocurrido cuando la Tierra todavía era joven.

El descubrimiento se realizó en el complejo Shimen, donde investigadores recolectaron tres muestras para analizarlas. Los científicos llevaban décadas buscando rocas de más de 3.800 millones de años en China, por lo que el hallazgo representa una oportunidad para estudiar una etapa muy temprana de la historia terrestre.

¿Cómo lograron identificar rocas de casi 4.000 millones de años?

El equipo liderado por Hangqiang Xie, de la Academia China de Ciencias Geológicas, determinó la antigüedad de las muestras mediante pequeños cristales de circón atrapados en las rocas. Estos minerales contienen uranio, que se transforma lentamente en plomo a un ritmo conocido, lo que permite calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde su formación.

Fotografías de campo y microfotografías del gneis trondhjemítico de 3950 millones de años. Foto: Nature (2026)

Pero los investigadores no se limitaron a determinar su edad. También analizaron su composición química, diferentes formas de oxígeno y los isótopos de hafnio presentes en los circones. Con estos datos y modelos informáticos, reconstruyeron las condiciones en las que se originaron.

¿Qué revelan sobre los primeros movimientos de la corteza terrestre?

Los resultados del estudio publicado en Nature sugieren que el material que dio origen a las rocas había estado en contacto con agua cerca de la superficie y después fue transportado a más de 50 kilómetros de profundidad. Allí, las altas temperaturas y presiones provocaron una fusión parcial.

Los científicos plantean que este descenso pudo ocurrir mediante un episodio de subducción. En su investigación, señalaron: "Proponemos que este rápido enterramiento probablemente se logró mediante un episodio de subducción transitoria".

Además, los isótopos de hafnio apuntan a que la formación de nueva corteza a partir del manto terrestre habría comenzado hace más de 4.300 millones de años, mucho antes de que se originaran estas rocas. Esto sugiere que la corteza ya experimentaba cambios importantes durante las primeras etapas de la Tierra.