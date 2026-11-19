APEC busca establecer reglas globales para la inteligencia artificial: 21 economías impulsan un sistema de gobernanza tecnológica El debate sobre IA se intensifica entre China y EE. UU., quienes compiten por el liderazgo en tecnología, mientras que el foro busca fomentar el diálogo regional para evitar la fragmentación digital.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) planteó la necesidad de establecer principios internacionales para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial. La propuesta surgió durante una cumbre empresarial celebrada en Shenzhen, China, donde representantes del sector privado destacaron la importancia de aprovechar el potencial de esta tecnología sin perder de vista sus posibles consecuencias.

La iniciativa quedó recogida en la denominada Declaración de Shenzhen, un documento que propone mecanismos de cooperación entre las 21 economías integrantes del bloque. El planteamiento busca promover una evolución tecnológica responsable, segura e inclusiva, en un escenario marcado por la transformación de las actividades productivas y las tensiones entre las principales potencias mundiales.

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¿Qué propone APEC para establecer reglas internacionales sobre inteligencia artificial?

El documento insta a los integrantes del foro a coordinar criterios que permitan desarrollar sistemas de IA bajo principios de transparencia, seguridad y supervisión. Entre sus objetivos figura evitar que las diferencias normativas entre países dificulten la innovación o generen obstáculos para la integración económica y digital de la región.

La propuesta también reconoce que la incorporación de estas herramientas está modificando sectores como la manufactura, las finanzas, el comercio electrónico y la logística. No obstante, advierte sobre los desafíos que acompañan su expansión, especialmente en materia de protección de datos personales, estabilidad laboral y capacidad de los gobiernos para fiscalizar tecnologías cada vez más complejas.

¿Por qué China y Estados Unidos son protagonistas del debate sobre la IA?

La discusión sobre una gobernanza tecnológica común ocurre mientras Washington y Pekín mantienen una competencia estratégica por dominar la industria de la IA. Ambos países concentran importantes inversiones en el desarrollo de modelos avanzados, semiconductores y centros de procesamiento de datos, componentes fundamentales para ampliar las capacidades de esta tecnología.

La disputa también ha tenido consecuencias comerciales y diplomáticas, debido a las restricciones impuestas a la exportación de chips avanzados y los controles sobre determinados productos tecnológicos. En ese contexto, la Iniciativa plantea fortalecer los canales de diálogo regional para impedir que las rivalidades geopolíticas terminen fragmentando el desarrollo digital y la cooperación económica.

¿Qué otros organismos internacionales buscan regular la inteligencia artificial?

La propuesta de APEC se suma a los esfuerzos de otras instituciones que trabajan en la creación de marcos normativos para esta industria. En 2024, la Unión Europea aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que establece obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo de cada aplicación y contempla restricciones para determinados usos considerados inaceptables.

Por su parte, Naciones Unidas ha promovido espacios de coordinación internacional para mejorar la supervisión de estas herramientas y reducir las desigualdades tecnológicas entre países desarrollados y economías emergentes. El debate también involucra a América Latina, donde la incorporación de estos sistemas podría tener efectos en actividades como la minería, las exportaciones, los servicios y la infraestructura logística.