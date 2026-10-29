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EE. UU. despliega aviones militares capaces de lanzar más de 11.000 litros de retardante en segundos para frenar los incendios forestales

El sistema permite que los C-130 cambien de misión rápidamente, asegurando la disponibilidad para tareas de transporte militar y ayuda humanitaria tras las emergencias.

Estados Unidos despliega aviones militares C-130 Hércules para combatir incendios forestales.
Estados Unidos despliega aviones militares C-130 Hércules para combatir incendios forestales. | Foto: Wiki
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Estados Unidos utiliza aviones militares C-130 Hércules para reforzar las operaciones contra los incendios forestales que amenazan bosques y ecosistemas. Estas aeronaves, diseñadas originalmente para transportar personal, vehículos y suministros, pueden incorporar un sistema especial que les permite descargar miles de litros de retardante sobre la vegetación.

Durante octubre, varios de estos aviones fueron movilizados para apoyar las operaciones en el oeste del país. Su intervención permite establecer líneas de contención en zonas de difícil acceso y complementar el trabajo de las brigadas terrestres cuando los recursos disponibles resultan insuficientes.

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¿Cómo los aviones militares C-130 se transforman para combatir incendios?

La adaptación se realiza mediante el Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS), un equipo desmontable que se instala en el compartimiento de carga del avión. El sistema incorpora un tanque autónomo, dos compresores y controles que permiten regular la descarga del retardante sin modificar permanentemente la estructura de la aeronave.

Según el fabricante, la instalación o retirada del equipo permite cambiar de misión en un periodo de entre cuatro y ocho horas. El sistema es compatible con las variantes C-130H y C-130J Super Hércules, por lo que los aviones pueden regresar a sus tareas habituales de transporte militar, logística o ayuda humanitaria cuando termina la emergencia.

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¿Cuánto retardante pueden lanzar y cómo ayuda a frenar el fuego?

El sistema MAFFS tiene capacidad para transportar hasta 3.000 galones estadounidenses, equivalentes a unos 11.356 litros de retardante. Durante las operaciones, las aeronaves pueden descargar toda su carga o distribuirla en segmentos, según las características del incendio y las necesidades de los equipos de emergencia.

El líquido no extingue por sí solo las llamas, sino que reduce la capacidad de combustión de la vegetación y ayuda a crear barreras para limitar la propagación del fuego. Una descarga puede completarse en menos de diez segundos y cubrir una línea de aproximadamente 400 metros, lo que resulta especialmente útil en terrenos montañosos y zonas remotas donde el acceso terrestre es complicado.

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