Denunció que le robaron el vehículo, la aseguradora lo acusó de fraude y la Justicia ordenó indemnizarlo con una cifra millonaria
El Juzgado en lo Civil y Comercial de La Plata falló a favor del afectado, ordenando a la compañía pagar $8 millones por daño moral y punitivo, además del valor actualizado del vehículo robado.
Un hombre de 47 años denunció el robo de su automóvil en la localidad de Virrey del Pino, en Argentina, pero la compañía de seguros rechazó cubrir el siniestro y lo acusó de presentar información falsa. El caso llegó a los tribunales y terminó con un fallo favorable al propietario, luego de que la empresa no pudiera demostrar la supuesta maniobra fraudulenta.
El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 1 de La Plata ordenó a la aseguradora pagarle $8 millones por daño moral y punitivo, además del valor actualizado del automóvil. La sentencia consideró que el robo estaba acreditado mediante la investigación penal y que la compañía no presentó pruebas suficientes para justificar el rechazo de la cobertura.
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La aseguradora rechazó el robo del vehículo y acusó de fraude al propietario
El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2024, cuando dos personas armadas que circulaban en una motocicleta interceptaron al conductor y lo obligaron a entregar su Volkswagen Vento. Al día siguiente, el hombre presentó la denuncia policial y notificó el robo a la compañía, junto con documentos como la licencia de conducir, el título del automóvil y la verificación técnica vehicular.
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Sin embargo, en agosto de ese año, la aseguradora rechazó la cobertura al argumentar que existían inconsistencias en el relato y que el cliente no había entregado toda la documentación solicitada. La empresa también sostuvo que había indicios de fraude, pese a que la póliza estaba vigente y contemplaba una cobertura de hasta $28,82 millones por robo total.
La Justicia ordenó pagar $8 millones por daño moral y punitivo
Al analizar el caso, la jueza determinó que la investigación penal y el pedido de secuestro del vehículo permitían acreditar que el robo había ocurrido. También consideró que el informe de la consultora contratada por la compañía no demostraba una conducta fraudulenta y que la aseguradora debía presentar pruebas concluyentes para excluir la cobertura.
Por este motivo, la sentencia estableció una compensación de $3 millones por daño moral y otros $5 millones por daño punitivo, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales y de información. Además, la empresa deberá pagar el valor actualizado del automóvil al momento de cumplir la condena, o el precio de un vehículo similar si ese modelo ya no se fabrica.