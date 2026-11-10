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Taste Atlas 2026 no califica a Perú como la mejor cocina del mundo, pero la mantiene como la única de América Latina en el top 10

Italia lidera la lista con 4,64 puntos, seguido de Grecia con 4,60. Perú se posiciona con 4,54, superando a potencias culinarias como España y Japón.

TasteAtlas también resalta cinco platos peruanos destacados, como la salsa ocopa y el ají criollo. Foto: Cravings Journal.
TasteAtlas también resalta cinco platos peruanos destacados, como la salsa ocopa y el ají criollo. Foto: Cravings Journal.
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Perú no ocupa el primer lugar, pero continúa entre las grandes gastronomías del mundo. En el ranking 2025/26 de TasteAtlas, la cocina peruana se ubica en la tercera posición mundial y se convierte en la única representante de América Latina dentro del top diez.

La clasificación coloca a Italia en el primer puesto, con 4,64 puntos, seguida de Grecia, con 4,60. Perú alcanza una puntuación de 4,54, por delante de otras reconocidas tradiciones culinarias como las de Portugal, España, Japón y Francia.

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El resultado mantiene a la gastronomía peruana en una posición destacada dentro del panorama culinario internacional y vuelve a poner en evidencia su presencia entre las cocinas mejor valoradas por los usuarios de la plataforma.

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¿Cuáles son las diez mejores cocinas del mundo, según TasteAtlas?

El ranking de TasteAtlas reúne a 100 cocinas nacionales y presenta un predominio de países europeos y asiáticos entre los diez primeros puestos. Perú es el único país latinoamericano que consigue ingresar en este grupo.

Estas son las diez primeras posiciones de la clasificación:

  • Italia: 4,64 puntos.
  • Grecia: 4,60 puntos.
  • Perú: 4,54 puntos.
  • Portugal: 4,53 puntos.
  • España: 4,53 puntos.
  • Japón: 4,49 puntos.
  • Turquía: 4,49 puntos.
  • China: 4,48 puntos.
  • Francia: 4,48 puntos.
  • Indonesia: 4,48 puntos.

México aparece en el puesto 11, con 4,46 puntos, mientras que Brasil ocupa la posición 17, con 4,36. Así, Perú es el único representante de América Latina que figura entre las diez primeras cocinas del mundo.

¿Qué platos y productos peruanos destaca TasteAtlas?

La plataforma también presenta una selección de cinco preparaciones y productos representativos de la gastronomía peruana.

La salsa ocopa encabeza esta selección con una valoración de 4,8 puntos. Le siguen el ají criollo y las conchitas a la parmesana, ambos con 4,7 puntos.

Las chocotejas también alcanzan 4,7 puntos, mientras que el pollo a la brasa obtiene una calificación de 4,6.

El listado permite observar que el reconocimiento de la cocina peruana no se limita a sus platos más conocidos internacionalmente, sino que también comprende salsas y productos tradicionales.

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