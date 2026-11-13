Rusia condiciona la participación de la Unión Europa en las negociaciones de paz con Ucrania y exige conocer sus intenciones La escalada de ataques entre ambas naciones se mantiene, con diez muertos reportados recientemente, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensifican sus ataques, dejando 12 muertos en la última jornada, lo que complica aún más los esfuerzos diplomáticos en el conflicto.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania intensifican sus ataques, dejando 12 muertos en la última jornada, lo que complica aún más los esfuerzos diplomáticos en el conflicto. Foto: AFP

Rusia todavía no ha aceptado la participación de países europeos en las negociaciones de paz con Ucrania, mediadas por Estados Unidos. El Kremlin señaló que evaluará la posibilidad de ampliar el diálogo cuando conozca las intenciones de los gobiernos del continente y su disposición para contribuir a un acuerdo.

La postura de Moscú contrasta con la de Kiev, Washington y la Unión Europea, que consideran necesaria la presencia de representantes europeos en las conversaciones.

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Rusia condiciona la participación europea en el diálogo de paz

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que su país todavía no ha tomado una decisión sobre la incorporación de representantes europeos a las negociaciones. "Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a contribuir al proceso de paz, entonces podremos tomar una decisión sobre la celebración de negociaciones en un formato ampliado", afirmó ante la prensa.

Peskov también manifestó que Moscú estaría dispuesto a conversar con los gobiernos europeos si cuentan con representantes autorizados para negociar y voluntad de participar. "Si los europeos tienen realmente a alguien que esté al menos autorizado de alguna manera para hablar y si de verdad tienen voluntad de hacerlo, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar con ellos", sostuvo.

Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea reclaman un lugar en las conversaciones

Durante las reuniones celebradas esta semana en Abu Dabi, los enviados europeos mantuvieron encuentros por separado con la delegación ucraniana, pero no participaron en las conversaciones mediadas por EE. UU. entre representantes de Kiev y Moscú. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Europa sí estará presente en las próximas negociaciones.

Por su parte, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y representante estadounidense, defendió la incorporación de los países europeos al proceso. Según sostuvo, no se puede alcanzar un acuerdo de paz "sin que estén en la mesa". En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "es evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz para proteger nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania".

Rusia y Ucrania intensifican sus ataques pese a los esfuerzos diplomáticos

Mientras continúan las diferencias sobre el formato de las negociaciones, Rusia aseguró haber derribado 1.198 drones ucranianos durante la noche del jueves al viernes en aproximadamente veinte regiones, incluida Moscú. La ofensiva dejó nueve muertos: cuatro trabajadores en Volgogrado, otros cuatro en Samara y una persona en la región fronteriza de Briansk.

Ucrania, por su parte, informó de tres fallecidos tras los bombardeos rusos. Dos personas murieron en Odesa y un adolescente de 17 años en Zaporiyia, mientras que un ataque provocó un incendio y daños en un hospital de Kiev. También se registraron destrozos en viviendas, vehículos y una guardería en Rivne.

Los ataques cruzados se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieran con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, antes de viajar a Dublín para conversar con Zelenski. La guerra, que se aproxima a su quinto año, continúa marcada por ofensivas de largo alcance contra instalaciones industriales y civiles.