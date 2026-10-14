Ucrania acusa a Estados Unidos de ayudar a Rusia por la falta de alertas sobre misiles y las restricciones de Starlink

Ucrania acusó a Estados Unidos de ayudar a Rusia por no advertir de ataques aéreos y por la supuesta ralentización de Starlink. | Foto: AFP

Ucrania acusó a Estados Unidos de ayudar a Rusia por no advertir de ataques aéreos y por la supuesta ralentización de Starlink. | Foto: AFP

Ucrania acusó este miércoles 14 de octubre a Estados Unidos de ayudar a Rusia por no haberle advertido de ataques de misiles inminentes y por haber ralentizado el sistema Starlink, del que depende para la comunicación en el campo de batalla.

El presidente Donald Trump insistió en que Washington sigue ayudando a Ucrania y un funcionario estadounidense declaró a la agencia AFP que su política no ha cambiado.

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La Unión Europea también sostuvo que no había indicios de que la cooperación hubiera cesado.

¿Qué dijo el presidente de Ucrania?

Los misiles balísticos han impactado Kiev, durante dos noches consecutivas, antes de que las sirenas de ataque aéreo pudieran sonar a tiempo para anunciar a la gente que se refugiara en sótanos o en estaciones de metro.

Los ataques a instalaciones energéticas dejaron sin electricidad a más de 600.000 personas, a pesar del sorprendente anuncio de Trump de un "alto el fuego energético" en la guerra, iniciada hace casi cinco años.

"Nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos", estimó el presidente Volodimir Zelenski.

El mandatario calificó de "totalmente injusto" que los socios occidentales no le hubieran avisado de los inminentes lanzamientos de misiles balísticos rusos.

Drones propulsados por reactores

A lo largo de la guerra, se han dado pocos casos de falta de aviso previo y las autoridades ucranianas los han atribuido al uso de misiles rusos difíciles de detectar o posibles problemas técnicos.

Este miércoles, la velocidad de algunos terminales de internet de Starlink, utilizadas por el ejército ucraniano para lanzar ataques contra el territorio ocupado por Rusia y contra drones interceptores, se redujo, según informes. Y un alto cargo ucraniano apuntó a Washington como responsable.

"Es obvio que ellos (Estados Unidos) están ayudando a Rusia por alguna razón", declaró el funcionario a la AFP. Un asesor de Zelenski, Sergiy Beskrestnov, relacionó los ataques con las restricciones de Starlink.

Esta red era "la solución más eficaz" para proteger a Ucrania contra los drones rusos propulsados por reactores, que pueden volar a una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, dijo.

"Nuestros socios nos privan de una de las pocas oportunidades que tenemos de defender el país contra los drones Shahed propulsados por reactores", escribió en Telegram.

Según fuentes de defensa ucranianas, SpaceX "restringió unilateralmente el funcionamiento de las terminales de Starshield (...) sin previo aviso".

El propietario de Starlink, Elon Musk, respaldó el pasado fin de semana a Trump, quien ha anunciado un acuerdo de suministro de gasóleo con Rusia pese a estar sometida a sanciones. También sorprendió a los beligerantes anunciando un "alto el fuego energético".

Rusia anunció este miércoles que los primeros contratos para el suministro de gasóleo a Estados Unidos se firmarán "en los próximos días".

Hace unos días, Trump también criticó a Zelenski e incluso sugirió que debería ser sustituido como presidente, por los ataques de largo alcance contra las infraestructuras energéticas rusas.

Rusia "toma nota"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia "toma nota" sobre cualquier indicio de que el apoyo de Washington a Ucrania haya cambiado, pero "es demasiado pronto para sacar conclusiones generales".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a reforzar el apoyo a las defensas aéreas de Ucrania.

Zelenski, que llegó a Londres para hablar con el primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado que su país está dispuesto a abstenerse de atacar las infraestructuras energéticas rusas.

Pero acusó al Kremlin de haber "desperdiciado la oportunidad de una distensión".

Rusia ya atacó en otras ocasiones las centrales eléctricas de Ucrania antes del invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -20 °C.

Ucrania presiona a sus aliados para obtener más apoyo militar, sobre todo sistemas interceptores avanzados para derribar misiles y drones propulsados por reactores.

Los ataques rusos de la noche han causado la muerte de al menos cuatro personas en Kiev, dos en la región de Dnipró (centro este) y otra en la de Zaporiyia (sur), según las autoridades. Durante el día, un ataque con drones también provocó al menos seis muertos en Lutsk, en el oeste.