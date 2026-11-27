Lionel Messi compra un famoso hotel de cuatro estrellas en España y amplía su negocio inmobiliario: tiene 39 habitaciones, un restaurante y piscina Con este nuevo recinto, el campeón del mundo suma tres establecimientos en la zona y aumenta su cartera a ocho hoteles, que incluyen propiedades gestionadas en colaboración con Meliá.

Lionel Messi amplió sus inversiones en el sector turístico con la compra del Hotel de Tredós, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el municipio de Naut Aran, en la provincia de Lleida, España. El inmueble cuenta con 39 habitaciones y se encuentra cerca de la estación de esquí de Baqueira-Beret.

La adquisición se formalizó el 24 de noviembre de 2026 a través de Edificio Rostower, la sociedad inmobiliaria del futbolista. Aunque el precio de la operación no se hizo público, una estimación de la prensa española sitúa su valor por debajo de los 10 millones de euros.

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¿Cómo es el hotel de cuatro estrellas que compró Lionel Messi en España?

El Hotel de Tredós dispone de 39 habitaciones, entre ellas opciones familiares y suites abuhardilladas. Entre sus instalaciones también figuran un restaurante y una piscina exterior, además de un servicio de traslado para los huéspedes que desean acceder a las pistas de esquí de Baqueira-Beret.

El establecimiento era gestionado por Meliá desde diciembre de 2022 y actualmente se comercializa como Meliá de Tredós. La compra realizada por la sociedad de Messi corresponde al inmueble, por lo que la adquisición no implica necesariamente que el futbolista vaya a asumir directamente la administración del hotel.

Lionel Messi ya tiene tres hoteles en el Valle de Arán

Con esta operación, el capitán de la selección argentina suma tres establecimientos hoteleros en el Valle de Arán, una zona de los Pirineos españoles conocida por su actividad turística y sus estaciones de esquí. Entre sus propiedades anteriores figuran el antiguo Hotel Himalaia Baqueira, de cuatro estrellas superior y 141 habitaciones, y el Snö Colomers, de dos estrellas y 15 habitaciones, situado en Salardú.

La nueva adquisición también amplía la cartera hotelera de Messi, que alcanza los ocho establecimientos. Seis de sus hoteles MiM pasaron a ser gestionados por Meliá en noviembre de 2025 bajo la marca The Meliá Collection, mientras que el futbolista conserva la propiedad de los inmuebles.