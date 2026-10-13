Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Mundo

Un país de América Latina recibe toneladas de ropa usada de Europa y termina abandonada en uno de los desiertos más áridos del mundo

En el desierto de Atacama, más de 60.000 toneladas de ropa abandonada se han acumulado, proviniendo del viejo continente y otras regiones del mundo, según SkyFi.

Más de 60.000 toneladas de ropa abandonada se acumulan en el desierto de Chile.
Más de 60.000 toneladas de ropa abandonada se acumulan en el desierto de Chile. | Foto: National Geographic
Por
google iconLa República en Google

En pleno desierto en América Latina, se acumulan más de 60.000 toneladas de ropa abandonada, parte de ella procedente de Europa y otras regiones del mundo. La magnitud de este vertedero textil es tan grande que sus residuos pueden distinguirse en imágenes satelitales, según SkyFi.

El problema está relacionado con el comercio internacional de prendas usadas y el impacto de la moda rápida, que acelera la producción y el descarte de ropa. Miles de prendas que no encuentran salida comercial terminan en el desierto, donde su acumulación representa un desafío ambiental para las comunidades cercanas.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Bélgica crea una tecnología capaz de recuperar más de 100.000 toneladas de materiales de edificios demolidos para construir nuevas obras

lr.pe

¿Cómo termina la ropa usada de Europa en el desierto de Atacama?

La ruta de estos residuos comienza en el puerto de Iquique, en el norte de Chile, donde llegan cargamentos de ropa usada procedentes del viejo continente. Desde allí, las prendas se trasladan a la zona franca de Alto Hospicio para su distribución y comercialización en distintos mercados de Latinoamérica.

Sin embargo, una parte de la mercancía no consigue compradores y acaba abandonada en terrenos del desierto. La falta de una gestión adecuada y de responsables que asuman los costes de eliminación ha contribuido a la acumulación de miles de toneladas de textiles, entre los que se han identificado etiquetas de marcas internacionales.

Puedes ver

Sandra Bullock convirtió una propiedad rural de California en una finca de 1.200 árboles de palta orgánica y la vendió por US$5,6 millones

lr.pe

La contaminación textil amenaza al desierto y a las comunidades cercanas

El impacto de este vertedero va más allá del paisaje: la acumulación de prendas y su quema pueden contaminar el suelo y el aire, además de generar riesgos para las aguas subterráneas. Los tejidos sintéticos, como el poliéster, pueden liberar sustancias contaminantes al arder, mientras que algunos habitantes de Alto Hospicio han denunciado molestias respiratorias relacionadas con el humo.

La crisis también ha llegado al ámbito judicial. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que el Estado chileno tuvo responsabilidad por omisión al no prevenir ni controlar durante años la acumulación ilegal de residuos textiles y ordenó un plan de reparación ambiental de diez años. No obstante, la decisión fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado, por lo que el proceso continúa pendiente.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un país de América Latina recibe toneladas de ropa usada de Europa y termina abandonada en uno de los desiertos más áridos del mundo

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano confirma que sumo pontífice tiene cáncer pulmonar

‘Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago’: fecha de estreno, trailer, sinopsis y todo lo que debes saber de la película

Mundo

Papa León XIV: así reaccionó la prensa internacional tras ser operado por un tumor cancerigeno

Jair Bolsonaro celebra la ventaja de su hijo Flávio frente a Lula antes de la segunda vuelta en Brasil

Volodímir Zelenski denuncia que Ucrania volvió a quedarse sin alerta temprana ante los ataques con misiles rusos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano confirma que sumo pontífice tiene cáncer pulmonar

Carlos Mesía acelera votación de facultades en Consitución y deja de lado debate sobre desnaturalización de dictámenes

Vocero del Arzobispado de Lima ante posibles cambios en agenda del Papa León XIV: "Su salud prima por sobre todo"