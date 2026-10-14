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¿Quién es el cardenal Luis Antonio Tagle, el nuevo decano del Colegio Cardenalicio y qué papel tendrá en la elección del próximo papa?

Tagle, de 69 años, sucede al cardenal Giovanni Battista Re, quien ocupó el puesto desde 2020. Entre sus funciones destaca coordinar actividades de los cardenales y facilitar la elección de un nuevo pontífice.

Tagle sucede al cardenal Giovanni Battista Re y coordinará las actividades de los cardenales, desempeñando un rol clave en la próxima elección del pontífice.
Tagle sucede al cardenal Giovanni Battista Re y coordinará las actividades de los cardenales, desempeñando un rol clave en la próxima elección del pontífice. | Foto: AFP
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El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 69 años, fue elegido nuevo decano del Colegio Cardenalicio, uno de los cargos más destacados de la estructura de la Iglesia católica. Su nombramiento, anunciado el 9 de octubre de 2026, marca un hito al convertirse en el primer asiático en asumir esta responsabilidad.

Tagle sucede al cardenal italiano Giovanni Battista Re, de 92 años, quien ocupaba el puesto desde 2020 y fue reelegido en enero de 2025 por el papa Francisco. Entre las funciones del nuevo decano se encuentra coordinar las actividades de los cardenales y desempeñar un papel importante ante una eventual elección de un nuevo pontífice.

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¿Quién es Luis Antonio Tagle, el cardenal filipino que asume el decanato?

Luis Antonio Tagle nació en Filipinas y desarrolló una trayectoria destacada dentro de la Iglesia católica, que lo llevó a convertirse en arzobispo de Manila. Actualmente, es pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, donde está al frente de la sección dedicada a la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares.

El cardenal también tuvo participación en la ceremonia de inicio del pontificado de León XIV, celebrada el 18 de mayo de 2025 en la plaza de San Pedro, donde entregó el anillo del Pescador al nuevo papa. Su experiencia pastoral y su labor en la Curia romana lo han situado entre las figuras conocidas de la Iglesia católica a nivel internacional.

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¿Qué papel tendrá el nuevo decano en la elección del próximo papa?

El decano del Colegio Cardenalicio tiene entre sus responsabilidades convocar a los cardenales cuando queda vacante la sede pontificia y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de elección. Sin embargo, no ejerce una autoridad jerárquica sobre los demás integrantes del Colegio, sino que desempeña una función de coordinación bajo el principio de primus inter pares, que significa “primero entre iguales”.

Si se celebra un nuevo cónclave durante el mandato de Tagle, su participación dependerá también de su edad. Para presidir la elección del pontífice, el decano debe tener menos de 80 años y formar parte del grupo de cardenales electores; Tagle, con 69 años, cumple actualmente ese requisito. La elección del papa corresponde a los cardenales electores reunidos en cónclave.

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