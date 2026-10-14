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Una tormenta con granizo inunda Santiago de Chile y obliga a declarar alerta roja: miles de hogares quedan sin electricidad

Las inundaciones afectaron viviendas, calles y el transporte en la Región Metropolitana, dejando a miles de hogares sin electricidad. Las autoridades y equipos de emergencia trabajan en la zona.

Una fuerte tormenta eléctrica azotó Santiago de Chile, generando lluvias torrenciales y granizo que inundaron calles y viviendas, lo que llevó a declarar alerta roja.
Una fuerte tormenta eléctrica azotó Santiago de Chile, generando lluvias torrenciales y granizo que inundaron calles y viviendas, lo que llevó a declarar alerta roja. | Foto: AFP
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Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a Santiago de Chile el último martes 13 de octubre, en plena primavera, con lluvias torrenciales y caída de granizo que inundaron calles, viviendas y edificios. La emergencia llevó a las autoridades a declarar alerta roja en la Región Metropolitana.

El temporal también provocó interrupciones en el transporte, daños en infraestructuras y cortes del suministro eléctrico. Además, la Dirección Meteorológica de Chile identificó preliminarmente un tornado de categoría EF0 en una terminal de autobuses de Estación Central, mientras los equipos de emergencia atendían los incidentes.

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La lluvia torrencial provocó inundaciones y un tornado en Santiago

Según el gobernador Claudio Orrego, durante la jornada cayeron cerca de 20 milímetros de agua en aproximadamente dos horas y media. En las comunas de Independencia y Providencia se registraron alrededor de 18 milímetros en una hora, una cantidad que contribuyó a las inundaciones en distintos sectores de la capital.

En Providencia, el agua ingresó en viviendas, oficinas y estacionamientos subterráneos, mientras varias calles quedaron cubiertas por corrientes que dificultaban el paso de peatones y vehículos. En Estación Central, las ráfagas asociadas al tornado levantaron decenas de planchas de zinc en una terminal de autobuses, según la evaluación preliminar de la Dirección Meteorológica de Chile.

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Miles de hogares quedaron sin electricidad y el transporte resultó afectado

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que cerca de 22.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a las 21.00 horas, según informó el diario El País. Por su parte, la Agencia EFE recogió una cifra superior a los 36.000 hogares afectados en otro reporte, lo que refleja la variación de los datos durante la emergencia.

Las inundaciones ocasionaron atascos, cortes de pasos bajo nivel y alteraciones en el funcionamiento del Metro de Santiago. También se suspendieron las clases en establecimientos municipales de Santiago, Providencia y Ñuñoa, mientras los servicios de emergencia continuaban atendiendo a las personas y propiedades afectadas por el temporal.

Las autoridades mantienen la vigilancia tras un aluvión reciente

La tormenta ocurrió cinco días después de un aluvión en Las Condes, en el sector precordillerano de Santiago, que dejó seis heridos y más de 2.000 viviendas afectadas. Ante el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra, el municipio amplió las restricciones de movimiento en las zonas consideradas vulnerables.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que estaban activadas "todas las instituciones de emergencia para que puedan acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas".

En paralelo, el geógrafo y climatólogo Alejandro Vial vinculó la intensificación de estos fenómenos con El Niño y el calentamiento global, aunque esa explicación corresponde a la valoración del experto y no constituye una atribución científica definitiva para esta tormenta.

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