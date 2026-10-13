Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
Mundo

Volodímir Zelenski denuncia que Ucrania volvió a quedarse sin alerta temprana ante los ataques con misiles rusos

El presidente de Ucrania exigió a la comunidad internacional que no ignore los ataques contra su infraestructura y subrayó la responsabilidad de Rusia en la escalada del conflicto.

El presidente ucraniano afirmó que los misiles fueron detectados al aproximarse a la capital.
El presidente ucraniano afirmó que los misiles fueron detectados al aproximarse a la capital. | Foto: Volodimir Zelenski
Por
google iconLa República en Google

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que su país volvió a quedarse sin una advertencia temprana de sus socios ante un ataque ruso con misiles balísticos contra Kyiv. En una publicación en la red social X, el mandatario señaló que los proyectiles fueron detectados cuando ya se aproximaban a la capital.

Según el mensaje de Zelenski, el principal objetivo del ataque fue la infraestructura energética, en particular la central térmica CHPP-4, una de las instalaciones clave de Kyiv. Además, informó que un edificio residencial resultó dañado y que los equipos de emergencia trabajaban para apagar un incendio en el lugar.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Papa León XIV: así reaccionó la prensa internacional tras ser operado por un tumor cancerigeno

lr.pe

Zelenski denuncia la falta de alertas tempranas tras el ataque contra Kyiv

"Una vez más, no hay advertencia temprana de nuestros socios", escribió el mandatario en su publicación en X. Sostuvo que los sistemas de su país detectaron los misiles cuando ya estaban prácticamente en las inmediaciones de Kyiv, lo que, según su denuncia, impidió contar con un aviso anticipado.

El mandatario también advirtió que, de acuerdo con la información de inteligencia ucraniana, Rusia estaría preparando nuevos lanzamientos de misiles balísticos. En su mensaje, afirmó que Ucrania había apoyado un alto el fuego sobre la infraestructura energética, pero acusó a Moscú de continuar atacando instalaciones eléctricas y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Puedes ver

Bélgica crea una tecnología capaz de recuperar más de 100.000 toneladas de materiales de edificios demolidos para construir nuevas obras

lr.pe

Ucrania pide una respuesta internacional y busca reforzar sus defensas

En la publicación, el presidente pidió a la comunidad internacional que no permanezca en silencio ante los ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Asimismo, hizo un llamado a Estados Unidos para que preste atención a lo ocurrido y a la responsabilidad que, según su postura, tiene Rusia en la continuidad de la guerra.

También señaló que su Gobierno trabaja para reponer las defensas aéreas del país, incluidos los misiles antibalísticos utilizados para interceptar este tipo de proyectiles. Además, pidió a la población mantenerse a salvo durante la noche y el día siguiente ante la posibilidad de nuevos ataques.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 12 de octubre de 2026

Por Carlin | 12 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú casi duplica su generación solar, pero 13 proyectos por US$1.805 millones aún esperan ejecutarse

Cantante folclórica Dayan Flor comparte conmovedoras imágenes de cómo quedó Puno tras incendios forestales: “Me duele profundamente”

Machupicchu será monitoreado con tecnología 3D de alta precisión donada por Japón

Mundo

Papa León XIV: así reaccionó la prensa internacional tras ser operado por un tumor cancerigeno

El Festival de Río en el auge del cine brasileño

Chile activa una alerta por tormentas eléctricas y lluvias intensas en siete regiones: estas son las zonas afectadas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Vaticano informa que Papa León XIV tiene cáncer pulmonar

Papa León XIV últimas noticias: El Vaticano confirma que sumo pontífice tiene cáncer pulmonar

Minería ilegal elevó 8 veces la demanda de combustible