Volodímir Zelenski denuncia que Ucrania volvió a quedarse sin alerta temprana ante los ataques con misiles rusos

El presidente ucraniano afirmó que los misiles fueron detectados al aproximarse a la capital. | Foto: Volodimir Zelenski

El presidente ucraniano afirmó que los misiles fueron detectados al aproximarse a la capital. | Foto: Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que su país volvió a quedarse sin una advertencia temprana de sus socios ante un ataque ruso con misiles balísticos contra Kyiv. En una publicación en la red social X, el mandatario señaló que los proyectiles fueron detectados cuando ya se aproximaban a la capital.

Según el mensaje de Zelenski, el principal objetivo del ataque fue la infraestructura energética, en particular la central térmica CHPP-4, una de las instalaciones clave de Kyiv. Además, informó que un edificio residencial resultó dañado y que los equipos de emergencia trabajaban para apagar un incendio en el lugar.

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Zelenski denuncia la falta de alertas tempranas tras el ataque contra Kyiv

"Una vez más, no hay advertencia temprana de nuestros socios", escribió el mandatario en su publicación en X. Sostuvo que los sistemas de su país detectaron los misiles cuando ya estaban prácticamente en las inmediaciones de Kyiv, lo que, según su denuncia, impidió contar con un aviso anticipado.

El mandatario también advirtió que, de acuerdo con la información de inteligencia ucraniana, Rusia estaría preparando nuevos lanzamientos de misiles balísticos. En su mensaje, afirmó que Ucrania había apoyado un alto el fuego sobre la infraestructura energética, pero acusó a Moscú de continuar atacando instalaciones eléctricas y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Ucrania pide una respuesta internacional y busca reforzar sus defensas

En la publicación, el presidente pidió a la comunidad internacional que no permanezca en silencio ante los ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Asimismo, hizo un llamado a Estados Unidos para que preste atención a lo ocurrido y a la responsabilidad que, según su postura, tiene Rusia en la continuidad de la guerra.

También señaló que su Gobierno trabaja para reponer las defensas aéreas del país, incluidos los misiles antibalísticos utilizados para interceptar este tipo de proyectiles. Además, pidió a la población mantenerse a salvo durante la noche y el día siguiente ante la posibilidad de nuevos ataques.