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Trump anuncia una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia: la isla ártica que podría esconder una enorme riqueza

Groenlandia cobra relevancia estratégica para EE. UU. como un punto clave en la ruta de misiles entre Rusia y Estados Unidos, además de poseer valiosos recursos naturales.

Donald Trump anunció una exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.
Donald Trump anunció una exploración de petróleo, gas y minerales en Groenlandia. | Foto: AFP
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El presidente Donald Trump dijo este miércoles 14 de octubre que se está preparando el comienzo de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

Washington firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de la isla ártica y Dinamarca después de que el líder de Casa Blanca amenazara con tomar por la fuerza el territorio danés.

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¿Por qué Groenlandia es importante para EE. UU.?

Groenlandia, que se encuentra en la ruta más corta para misiles entre Rusia y Estados Unidos, representa una ubicación altamente estratégica para el Escudo de la Cúpula Dorada que se propone el republicano.

También cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría ser un actor clave a medida que el deshielo polar abra nuevas rutas marítimas.

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¿Cuál fue el anuncio de Donald Trump?

"¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", afirmó el jefe de Estado en un mensaje en Truth Social.

Citando a expertos, Trump agregó que "la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi (...) cualquier lugar del mundo". El presidente no dio detalles sobre la posible participación estadounidense.

En agosto, informaciones en los medios sobre operaciones preparatorias de una empresa petrolera estadounidense en una remota región del este de Groenlandia inquietaron a los habitantes y las autoridades de la isla.

En el mismo mensaje en Truth Social, Trump elogió la posición de Groenlandia como "insuperable" para la seguridad de Estados Unidos y Europa.

"Cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que atravesar Groenlandia, donde nuestra defensa derribará de forma rutinaria drones, misiles o cualquier otra forma de arma aún no concebida", dijo Trump.

"¡Nos brinda tiempo, ubicación y línea de visión, como en ningún otro lugar del mundo!", agregó.

¿Se construirá una base militar de EE. UU. en Groenlandia?

El mandatario firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca en septiembre. En virtud del pacto de 10 páginas, Estados Unidos construirá dos bases militares en el sur y el este de la nación ártica. Estas se establecerán en Narsarsuaq, en el sur de la isla, y en Mestersvig, en el este, además de la base de Pituffik que ya opera en el norte.

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