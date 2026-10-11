Zelenski responde a Trump y exige 60 días de tregua con Rusia para celebrar elecciones en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a Donald Trump y condicionó la celebración de elecciones en su país a un alto el fuego total de 60 días. "Con todo respeto, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", declaró en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. Zelenski explicó que la ley marcial impide garantizar comicios seguros, pero planteó que una interrupción completa de las hostilidades permitiría organizar la votación y aceptar "cualquier elección de nuestro pueblo".

El mandatario ucraniano añadió que Ucrania está dispuesta a detener sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas si Moscú deja de bombardear su infraestructura energética. "Toda medida de desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas", escribió en sus redes sociales. Horas antes, Trump había criticado los ataques de Kiev contra instalaciones petroleras rusas y afirmó que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente". El anuncio coincidió con un acuerdo sorpresa entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso y una flexibilización de las sanciones estadounidenses.

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Kiev y Moscú anuncian tregua energética sin detalles

Tras ello, Trump anunció en su plataforma Truth Social un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania, con efecto inmediato, aunque no ofreció detalles. Zelenski se mostró sorprendido por el mensaje. "El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró al medio Axios. Sin embargo, agregó que si Trump la negoció con Vladimir Putin, "estamos preparados y la aceptaremos". Rusia no reaccionó al anuncio hasta el momento.

El líder ucraniano señaló que conversó sobre la tregua con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. Además, afirmó que un alto el fuego en materia energética es posible, pero sostuvo que Putin no lo desea.

Trump reclama un nuevo presidente y presiona a Zelenski

El presidente estadounidense atribuyó la falta de un pacto con Moscú a la posición de Kiev tras una conversación telefónica con Putin. "A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelenski no quiere", dijo ante periodistas en la residencia presidencial. Trump también reclamó la elección de un nuevo mandatario ucraniano dispuesto a negociar el final de la guerra.

El líder republicano relacionó los bombardeos de Kiev con una escasez mundial de diésel. "Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías", afirmó. El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, salió al paso de las declaraciones y aseguró que Zelenski tiene el respaldo de su pueblo.

Rusia ataca Járkov tras anuncio de alto el fuego

Zelenski denunció que Rusia atacó una planta energética en Kiev con un dron shahed después de que Trump anunciara el cese al fuego. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones de la región oriental de Járkov. "Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético", puntualizó.

El líder ucraniano indicó que en la última semana se produjeron más de 200 ataques a la capacidad de generación eléctrica de Ucrania y 17 contra instalaciones de petróleo y gas. "Lamentablemente, durante todo el día el cielo ucraniano estuvo infestado de drones shaheds rusos", agregó.

Acuerdo de diésel ruso genera críticas en Europa

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, cuestionó la suspensión de sanciones al combustible ruso. "Le proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión y Europa no lo hará", afirmó. El acuerdo entre Washington y Moscú incluye una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 toneladas en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

Zelenski sostuvo que Moscú interpretó ese alivio como una señal para prolongar la invasión. Al referirse al ataque contra Zaporizhzhia, escribió que Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales. El acuerdo también fue criticado por legisladores estadounidenses, incluido el representante Don Bacon, compañero republicano de Trump, quien afirmó que era hora de aplicar más sanciones, no de levantarlas.