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Un adolescente de 14 años desató un tiroteo en una escuela de Francia: el director y una profesora resultaron heridos

El tiroteo ocurrió en el centro Joseph-Lakanal de Aubagne, durante protestas estudiantiles, aunque las autoridades aclaran que no hay conexión entre ambos eventos.

Un adolescente de 14 años fue detenido en Francia tras disparar con una escopeta a una profesora y al director de su colegio en Aubagne.
Un adolescente de 14 años fue detenido en Francia tras disparar con una escopeta a una profesora y al director de su colegio en Aubagne. | Foto: AFP
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En Francia, un adolescente de 14 años fue detenido este lunes 12 de octubre por disparar con un arma de fuego a una profesora y al director de su centro de estudios, anunciaron las autoridades.

El tiroteo se produjo en plenas protestas estudiantiles en el país europeo para reclamar mejores condiciones en los liceos. Sin embargo, el ataque no estaría vinculado a estas movilizaciones, según informaciones.

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¿Qué ocurrió en Francia?

Los hechos ocurrieron en el centro de secundaria Joseph-Lakanal de la localidad de Aubagne, cerca de la ciudad de Marsella, hacia las 10.00 a. m., cuando el adolescente abrió fuego con una escopeta.

"El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director", a quien alcanzó en los muslos y en la parte baja de la espalda, explicó a la agencia AFP el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski.

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"Disparó una segunda vez contra una profesora, que recibió un perdigón en el muslo; disparó una tercera vez en el pasillo y luego fue interceptado por un miembro del personal”, agregó.

Según la fiscalía de Marsella, un cuarto disparo se produjo contra la pizarra de una clase, cuando estaban los alumnos y un profesor en su interior.

Según Witkowski, se trataba de un alumno del centro sin antecedentes por delincuencia o radicalización.

La vida de los heridos no corre peligro, indicó la policía. Según esta fuente, una tercera persona sufrió un ligero rasguño.

"Saludo la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitieron evitar lo peor", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

En cuanto se conocieron los hechos, los padres de alumnos acudieron en masa para recoger a sus hijos y muchos seguían presentes frente al centro, en las afueras de la ciudad, hacia el mediodía.

Una alumna de la institución declaró ante la agencia AFP que estaba en clase de español cuando se activó la alarma de incendios. "Salimos corriendo y nos encontramos con él. Empieza a disparar y dice: 'He venido sólo a por los profesores, no a por los alumnos'", narró.

Por el momento, se desconocen los motivos del tiroteo. "No sabemos realmente cuál era el móvil ni si su objetivo eran los adultos", indicó la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton.

Varios ataques con arma blanca cometidos por alumnos en centros escolares conmocionaron al mundo educativo en Francia en los últimos años, entre ellos el que costó la vida a una adolescente de 15 años en Nantes en abril de 2025.

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