¿Es obligatorio votar en España? Qué pasa si no acudes a las urnas el 29 de noviembre Las personas elegidas por sorteo deben justificar ante la Junta Electoral de Zona cualquier impedimento; la ley prevé penas de prisión o multas para las ausencias injustificadas.

España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, donde 38,7 millones de votantes elegirán a sus representantes en el Congreso y el Senado

España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, donde 38,7 millones de votantes elegirán a sus representantes en el Congreso y el Senado AFP

España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, con 38,7 millones de personas convocadas a elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado. Aunque el voto es voluntario, quienes fueron seleccionados por sorteo para integrar una mesa electoral deben presentarse en el colegio asignado, salvo que acrediten una causa justificada.

La diferencia entre ambas obligaciones es central: la abstención en las urnas no acarrea sanciones, mientras que faltar a una mesa electoral puede constituir un delito. Presidentes, vocales y suplentes tienen que cumplir las funciones asignadas durante la jornada, que incluyen comprobar identidades, custodiar el material y participar en el escrutinio.

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¿Qué ocurre si una persona falta a la mesa electoral?

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no presentarse, abandonar el puesto sin una causa legítima o incumplir las obligaciones de aviso puede derivar en una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a 24 meses. La sanción concreta depende de las circunstancias del caso.

La mesa se compone de una presidencia y dos vocalías, además de suplentes designados para cubrir eventuales ausencias. Si la persona titular de la presidencia no llega, la reemplaza el primer suplente y, de no estar disponible, el segundo; después pueden asumir esa función un vocal o sus sustitutos.

Sin embargo, una notificación no impide solicitar la exención cuando existe un motivo previsto por la normativa. Las personas designadas disponen de siete días desde que reciben el aviso para presentar una alegación documentada ante la Junta Electoral de Zona. Esta instancia resuelve el pedido en un plazo de cinco días y comunica la sustitución, si corresponde.

¿Quiénes pueden quedar exentos de integrar una mesa?

Entre los supuestos contemplados figuran tener entre 65 y 70 años, presentar una discapacidad o una incapacidad permanente absoluta, estar de baja médica y cursar un embarazo de más de seis meses. También se consideran razones de exención el internamiento en un centro penitenciario o psiquiátrico y haber integrado una mesa al menos tres veces en los últimos 10 años.

Por su parte, las responsabilidades de cuidado pueden justificar la ausencia si se trata del periodo de lactancia, de atender a una persona con discapacidad o de cuidar a un menor de 14 años cuando no haya otro familiar disponible. Las víctimas de delitos con una orden de alejamiento también pueden alegar esta situación ante la autoridad electoral.

Asimismo, la normativa contempla causas laborales, como prestar servicios esenciales durante la votación, y excluye a quienes sean candidatas o candidatos. Quienes integren una mesa reciben una dieta de 75 euros; si trabajan, además tienen derecho a un permiso retribuido durante la jornada electoral y a cinco horas de reducción laboral al día siguiente.

El sorteo de las personas que integrarán las mesas se realizó entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y las notificaciones se enviaron del 3 al 7 de noviembre. La jornada del 29 de noviembre será la quinta cita electoral en España en 11 meses, aunque las anteriores correspondieron a comicios autonómicos.