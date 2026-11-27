Contradicción en Fuerza Popular: votó a favor de crear el Colegio de Artistas y ahora respaldó su derogación

Contradicción en Fuerza Popular: votó a favor de crear el Colegio de Artistas y ahora respaldó su derogación

Fuerza Popular tuvo un cambio de posición frente a la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Recordemos que el pasado 30 de abril, cuando el Pleno del entonces Congreso debatió la iniciativa, casi todos los integrantes de la bancada fujimorista que participaron en la votación respaldaron el proyecto.

Siete meses después, el Senado aprobó por unanimidad derogar la Ley 32645, con el respaldo de los representantes de Fuerza Popular.

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Es importante mencionar que el 22 de octubre, durante el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, Arturo Alegría reconoció que Fuerza Popular había votado a favor de la ley, aunque intentó remarcar que la iniciativa había partido de Perú Libre. "Estos proyectos vinieron de la izquierda", sostuvo.

"Esta bancada sabe reconocer cuando cometió un error y sabe corregir", agregó. Esas palabras contrastan con el intento de Martha Moyano de poner el peso de la responsabilidad en Perú Libre.

Durante el debate de este viernes, Moyano intentó deslindar a su agrupación de la responsabilidad por la creación del colegio profesional.

La fujimorista recordó que Perú Libre presentó uno de los proyectos que dieron origen a la norma, pero dejó de lado que su propia bancada también respaldó la aprobación en el Pleno.

"Aquellos que creen que todas estas cosas vienen del lado nuestro y están equivocados, les hago recordar que el proyecto de la creación de artistas vino de Perú Libre. También fue votado por muchos en el pleno y lo que se está tratando ahora es de corregir", sostuvo la senadora.

Votaron a favor de la creación del Colegio de Artistas

Ese 30 de abril el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que agrupó cinco proyectos de ley, 4970, 5026, 5027, 11543 y 12891. La propuesta obtuvo 83 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación con 83 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones.

Entre las iniciativas acumuladas había propuestas de Alianza para el Progreso y Perú Libre. Por ello, la parlamentaria Moyano no deja de tener la razón al recordar el papel que tuvo en ese momento el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo.

Sin embargo, su explicación parece un poco incompleta, porque la creación del colegio no fue una iniciativa exclusiva de esa agrupación y Fuerza Popular también respaldó su aprobación.

Fujimorismo respaldó derogar la norma

Este viernes el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen que deroga la Ley 32645. La propuesta recibió 51 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La iniciativa había sido remitida por la Cámara de Diputados.

Durante el debate, la presidenta de la comisión encargada del dictamen, Susana Matute, del Buen Gobierno, advirtió que el requisito de contar con un título profesional podía excluir a una parte importante de los trabajadores culturales.

Según las cifras que presentó, el 43,4% aprendió su oficio por tradición familiar o comunal y el 42% de manera autodidacta. También cuestionó que la colegiación pudiera convertirse en un filtro para acceder a contrataciones y que las facultades de supervisión abrieran la puerta a restricciones de la creación artística.