'De nueve a seis' reparto: actores y personajes de la nueva serie coreana de Prime Video Prime Video estrena 'De nueve a seis', un nuevo k-drama que aborda romances laborales y tensiones profesionales, con un elenco estelar que incluye a Park Min Young y Yook Sung Jae.

Prime Video vuelve a apostar por los romances surcoreanos ambientados en el entorno laboral con 'De nueve a seis', una serie que combina desafíos corporativos, diferencias de edad y nuevas oportunidades sentimentales. La producción, estrenada el 25 de noviembre de 2026, adapta la historia del popular drama chino 'The Rational Life' y reúne a varias figuras reconocidas de la televisión coreana.

Con Park Min Young, Yook Sung Jae y Go Soo al frente del elenco, el k-drama se presenta como una de las apuestas más destacadas de SBS y Prime Video para el cierre del año. Su historia gira en torno a personajes que intentan encontrar un equilibrio entre las exigencias profesionales y las decisiones que marcan su vida personal.

¿De qué trata 'De nueve a seis' y dónde ver la serie coreana?

Lejos de los romances juveniles habituales, 'De nueve a seis' pone el foco en una mujer que ha construido su identidad alrededor del éxito profesional. Kang Yi Ji ocupa una posición de alto rango dentro de una gran compañía y está acostumbrada a tomar decisiones con la cabeza antes que con el corazón. Sin embargo, la llegada de nuevas personas a su entorno trastocará las certezas que había mantenido durante años, en medio de tensiones laborales, disputas internas y cambios que pondrán a prueba sus prioridades.

La serie cuenta con 12 episodios y se emite por SBS en Corea del Sur. A nivel internacional puede verse mediante Prime Video, plataforma que estrena nuevos capítulos de forma simultánea para diversos países de Latinoamérica, incluido Perú.

Reparto principal de 'De nueve a seis'

El drama reúne a intérpretes de distintas generaciones que han construido sólidas trayectorias tanto en la televisión como en el cine de Corea del Sur. Desde reinas de la comedia romántica hasta estrellas del entretenimiento coreano y actores veteranos, el elenco es uno de los principales atractivos de la producción.

Park Min Young como Kang Yi Ji

Park Min Young, de 40 años, encabeza la serie ‘De nueve a seis’ como Kang Yi Ji, una exitosa jefa del equipo jurídico que prioriza el trabajo por encima de cualquier relación sentimental. La actriz alcanzó reconocimiento internacional gracias a dramas como '¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?' ,'Healer' y 'Cásate con mi esposo'.

La nueva serie coreana 'De nueve a seis' tendrá 12 capítulos.

Yook Sung Jae como Han Sun Woo

De 31 años, Yook Sung Jae interpreta a Han Sun Woo, un diseñador de joyas con formación en Derecho que destaca por su personalidad cálida y directa. El integrante de BTOB es recordado por sus papeles en exitosas producciones como 'Goblin' y 'The Golden Spoon'.

Go Soo como Park Hyun Tae

A sus 48 años, Go Soo da vida a Park Hyun Tae, un experimentado jefe de división que se ha forjado durante años en el mundo empresarial y que complementará un inesperado triángulo amoroso. Reconocido por dramas como 'Missing: The Other Side', 'Money Game' y 'Empire of Gold', el actor regresa al género romántico con este proyecto.

Joo Hyun Young como Shin Ji Won

Joo Hyun Young, de 30 años, asume el papel de Shin Ji Won, la mejor amiga de Kang Yi Ji y una ama de casa que se convierte en uno de los apoyos más importantes de la protagonista. La actriz ganó popularidad gracias a títulos como 'Extraordinary Attorney Woo' y 'Behind Every Star', consolidándose como uno de los rostros jóvenes más destacados de la televisión coreana.