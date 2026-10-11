Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOAlianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido
Mundo

Texas endurece las reglas electorales y crecen las trabas al voto de latinos antes de las elecciones de medio término

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Texas enfrenta cuestionamientos por la cancelación de registros electorales. Las medidas afectan especialmente a ciudadanos naturalizados, latinos con poco dominio del inglés, adultos mayores y personas con discapacidad.

na revisión con el sistema SAVE ha llevado a la anulación de registros, impactando principalmente a ciudadanos naturalizados y personas con discapacidad
na revisión con el sistema SAVE ha llevado a la anulación de registros, impactando principalmente a ciudadanos naturalizados y personas con discapacidadAFP
Por
google iconLa República en Google

Los votantes de Texas enfrentan nuevas barreras a menos de un mes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos. El estado canceló registros de ciudadanos tras una revisión con el sistema federal SAVE, y una ley vigente prohíbe que personas pagadas ayuden a llenar la boleta por correo. Los efectos recaen sobre todo en ciudadanos naturalizados, latinos con poco dominio del inglés, adultos mayores y personas con discapacidad.

Uno de los casos es el de Domingo García, dirigente de LULAC, una de las organizaciones hispanas de derechos civiles más antiguas del país. El condado de Dallas anuló en abril su inscripción electoral, pese a que vota desde hace 50 años. Según la carta que recibió, la baja se produjo “después de haber revisado su inscripción”, sin más detalle. García asegura que nadie le avisó y que, al reclamar, le dijeron que se trataba de “otro Domingo”. Lo volvieron a inscribir. “Yo soy abogado. Me puedo defender, pero hay mucha gente que no sabe”, afirmó a Telemundo.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

En 2001, Bear Grylls le compró a su esposa una isla en Gales y una casa flotante por menos de US$ 300.000: “Nos costó menos que un departamento”

lr.pe

SAVE es una plataforma en línea del Servicio de Inmigración (USCIS) que consulta bases federales con el fin de verificar ciudadanía. Nació en 1986 para revisar quién podía recibir beneficios públicos. En 2025, tras una orden de Donald Trump, se conectó con datos del Seguro Social y pasó a analizar padrones completos. En octubre de 2025, Texas anunció que, tras examinar más de 18 millones de registros, detectó 2,724 “posibles no ciudadanos”. El aviso se envía por correo y quien no responda en 30 días pierde la inscripción. El plazo corre desde el envío, no desde la recepción.

“No hay ningún sistema electrónico necesariamente para comunicar eso y hay gente que no chequea su correo muy frecuentemente”, dijo Carla Maradiaga, abogada de Texas Civil Rights Project. El secretario de estado, Robert Howden, informó que 578 personas marcadas, una de cada cinco, probaron ser ciudadanas.

Puedes ver

Arabia Saudita reporta 12 muertos y más de 300 heridos por el ataque hutí al aeropuerto de Riad

lr.pe

Ley SB1 limita la ayuda a votantes con discapacidad

La ley SB1, aprobada en 2021, prohíbe compensar a quien asista a un votante por correo y obliga a los ayudantes a declarar bajo juramento cómo colaboraron. Eustorgia Torres lo descubrió en septiembre, cuando acudió con su esposo Nemorio, de 72 años, a la oficina de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), en el Valle del Río Grande. El personal le dijo que ya no podía asistirlo. A Nemorio le cuesta ver y su esposa teme por su participación.

Varias organizaciones demandaron al considerar que la norma choca con la Ley de Derecho al Voto, que garantiza a quien necesita ayuda por ceguera, discapacidad o analfabetismo el derecho a elegir a su asistente. En agosto de 2025, un panel dividido del Quinto Circuito mantuvo la prohibición y el juramento. El 29 de junio, la Corte Suprema se negó a revisar el caso.

Tania Chávez Camacho, presidenta de LUPE, relató que muchas personas piden ayuda con su boleta y no pueden recibirla. “Se desesperan”, dijo, y algunas dejan de votar si nadie las lleva a las urnas. También hay menos voluntarios, por temor al juramento. El 12 de agosto, el mismo tribunal anuló un fallo que había bloqueado nueve disposiciones de SB1, entre ellas el número de identificación en la boleta. Según The Arc, esas barreras seguirán vigentes para más de tres millones de texanos con discapacidad. “La gente no sabe qué número poner”, advirtió Chávez Camacho.

Puedes ver

En 1970, un sacerdote vendió 12.000 pirañas en Europa para ayudar a una comunidad de la Amazonía y 55 años después su obra sigue en pie

lr.pe

Condados aplican reglas distintas y generan confusión

Cada condado manejó la lista a su manera. Hidalgo dio de baja a 148 de sus 149 votantes marcados, y solo uno probó su ciudadanía. En Fort Bend, 38 de 55 fueron retirados a fines de 2025 por no contestar la carta. Nueve resultaron ser ciudadanos y el condado los reincorpora, según el administrador electoral Chase Wilson.

El Paso no canceló ninguno de sus 165 casos, para respetar el plazo de 90 días en que la ley federal prohíbe depuraciones sistemáticas. Hoy 44 están activos y 116 siguen en revisión. “No debe importar en qué parte del estado vives”, sostuvo Jonathan Díaz, de Campaign Legal Center, organización que demandó al estado y a condados como Collin, Denton y Dallas en nombre de LULAC y Common Cause.

Entre los afectados figuran Sofía Minotti, nacida en Argentina, quien debió probar su estatus en Denton, y Anthony Nel, a quien le suspendieron el registro mientras esperaba un pasaporte. Thomas Saenz, de MALDEF, señaló que el sistema suele fallar con apellidos dobles, acentos y la letra ñ.

Puedes ver

Una pareja de Nueva Jersey protegió su finca de 90 acres durante más de 40 años: ahora es una reserva pública gratuita con un árbol de 201 años

lr.pe

Corte Suprema avala el uso ampliado del sistema SAVE

El 25 de septiembre, la Corte Suprema permitió al Gobierno seguir usando la versión ampliada de SAVE en todo el país. La mayoría recordó que la ley prohíbe depuraciones sistemáticas en los 90 días previos a una elección federal, aunque admite revisiones individuales. La jueza Ketanji Brown Jackson advirtió del riesgo para los ciudadanos recién naturalizados.

La Administración informó que SAVE verificó a más de 65 millones de votantes en 26 estados y marcó a 28,635. El 9 de octubre, una jueza federal anuló la política del Departamento de Justicia de cruzar padrones con la herramienta, pero el fallo no alcanza la revisión que Texas hizo por su cuenta.

El costo de vida domina el voto en Ohio y Texas

La economía pesa en otros estados clave. En Ohio, Doug Rende, de Shapes Unlimited, calcula entre 4,5 y 5 millones de dólares en costos extra por aranceles al aluminio y por el alza de la gasolina. Denise Barber, de 68 años, evalúa volver a trabajar para pagar el combustible y la atención médica de su familia. Según AAA, la gasolina subió más del 45% desde el inicio de la guerra en Irán y promedia 4,37 dólares por galón. Sherrod Brown, aspirante demócrata al Senado, afirmó que los votantes “no querían ver una explosión en los costos de todo”.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 11 de octubre de 2026

Por Carlin | 11 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 10 de octubre de 2026

Por Carlin | 10 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

VER Perú vs Argentina EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 19 vía Voley Zone TV

Mundo

Zelenski responde a Trump y exige 60 días de tregua con Rusia para celebrar elecciones en Ucrania

Angelina Jolie llegó a Camboya para rodar una película y fundó una ONG que combate la caza furtiva y ayuda a las comunidades rurales

Sandra Bullock convirtió una propiedad rural de California en una finca de 1.200 árboles de palta orgánica y la vendió por US$5,6 millones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ruth Luque sobre reacción de ministro Astudillo: "Hay un sector militar-policial que no quiere ser cuestionado"

Ruth Luque a Fujimori tras incidente en el Senado: "Corresponde exigirle algo más que respaldos incondicionales a sus ministros"

Carlos Mesía anuncia cambios al dictamen de facultades: “Hay que incorporar algunas cosas”