El papa León XIV sí manifestó su deseo de volver al Perú, pero no recientemente, sino en noviembre de 2025 El video original fue publicado por Vatican News el 18 de noviembre de 2025 y muestra al pontífice respondiendo preguntas sobre diversos temas, entre ellos, sus entonces posibles viajes a Perú y otros países de Latinoamérica en 2026.

La mañana del 26 de noviembre se difundió en redes sociales la afirmación de que el papa León XIV expresó su deseo de “volver al Perú” y visitar otros países de América Latina. Incluso algunas publicaciones la acompañaban con un video en el que se escucha al pontífice decir: “Yo encantado de viajar”.

Afirmación difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, si bien las declaraciones son reales, no son recientes: corresponden a noviembre de 2025.

Esto se comprobó al realizar una búsqueda inversa con algunos fotogramas del viral y otra en Google con palabras clave relacionadas con las declaraciones del papa.

Así, se encontró un video de más de cinco minutos publicado en YouTube por Vatican News, el medio de comunicación oficial de la Santa Sede, el 18 de noviembre de 2025.

Video fue publicado en los medios oficiales del Vaticano. Foto: YouTube

Aquí, el pontífice responde a preguntas de periodistas sobre distintos temas, entre ellos, sus entonces posibles viajes a países de América Latina, incluido el Perú, en 2026. Se muestra el mismo hecho y permite escuchar las declaraciones difundidas recientemente en redes sociales.

“El próximo año (2026) vamos a programar [las actividades] poco a poco… [Me gustaría ir] a todos los lugares [de Latinoamérica]. Yo, encantado de viajar. El problema es programar todos los compromisos, pero sí a Fátima, a Guadalupe, en México. Uruguay, Argentina, pendientes; e ir a Perú, por supuesto”, indicó en general al respecto.

Por tanto, se confirma que si bien se trata de un hecho real, es antiguo. León XIV mencionó dichas palabras en noviembre de 2025, cuando hablaba de los viajes que esperaba realizar en 2026, entre ellos su visita apostólica al Perú, que finalmente se concretó.