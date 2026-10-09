Kast decreta estado de catástrofe en Las Condes tras aluvión en Santiago que dejó seis heridos y graves daños

El aluvión que golpeó Las Condes, al este de Santiago de Chile, dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de un año que sufrió una fractura, además de daños en viviendas, vehículos y calles. Tras la emergencia provocada por las lluvias intensas, el presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe para la zona, mientras las autoridades iniciaron las labores de limpieza y evaluación de los sectores afectados.

El fenómeno sorprendió a residentes y conductores, arrastró automóviles y buses y cubrió varias vías con barro, piedras y escombros. También ingresó a casas y a la unidad de urgencias de una clínica. De acuerdo con una estimación preliminar de la empresa Inciti, los daños en construcciones, sin contar los vehículos, alcanzan los US$172,8 millones. La emergencia afectó a más de 2.000 viviendas, de las cuales cincuenta y cinco quedaron inhabitables y otras 1.960 recibieron asistencia por daños menores.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La Fiscalía investigará el origen y las posibles responsabilidades

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para determinar cómo se produjo el aluvión y si existen responsabilidades penales. El fiscal Francisco Lanas dirige las diligencias, con apoyo de equipos de Carabineros, entre ellos personal de OS9 y Labocar.

Una de las hipótesis preliminares apunta a la obstrucción de dos ductos, según informó el delegado presidencial Germán Codina. Las autoridades también examinan si el incendio forestal del verano en la precordillera pudo influir en la emergencia, debido al daño que provocó en la vegetación de Quebrada Honda.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que el fuego afectó unas 1.000 hectáreas. Además, explicó que un proyecto de mallas dinámicas de protección debía comenzar pronto en el sector, pero las condiciones del terreno impiden por ahora el ingreso de maquinaria.

La jefa comunal advirtió que el municipio no tiene atribuciones para intervenir directamente en la quebrada y solicitó apoyo a la Dirección de Obras Hidráulicas y al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Senapred explica por qué no activó la alerta de emergencia SAE

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, informó que cayeron 15 milímetros de lluvia en una hora. La intensidad de las precipitaciones y la rapidez del aluvión redujeron el tiempo disponible para advertir a la población.

Muñoz explicó que el organismo no activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envía mensajes a los teléfonos móviles, porque el evento ocurrió de forma repentina y no había certeza sobre el perímetro que debía cubrir la notificación.

Antes del aluvión existía una alerta meteorológica amarilla y, posteriormente, se emitió un aviso por remoción en masa a partir de un informe técnico de Sernageomin. El responsable regional de Senapred planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de vigilancia en la cordillera y las herramientas para anticipar este tipo de episodios.

Las labores de recuperación abarcan cerca de 15 kilómetros de calles, entre avenidas principales y vías secundarias. Codina estimó que la circulación podría restablecerse en algunos días, aunque la normalización de la zona requerirá varias semanas o incluso meses. Además, las autoridades pusieron en marcha una campaña de vacunación contra la hepatitis para los residentes del área afectada.

Chile evalúa instalar radares para anticipar nuevos aluviones

El Gobierno analiza la compra e instalación de radares meteorológicos con el fin de mejorar la detección de lluvias intensas y anticipar emergencias como la ocurrida en San Carlos de Apoquindo y los alrededores de Quebrada Honda. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que cada equipo tiene un costo aproximado de 800 millones de pesos y que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, encargó a especialistas estudiar las alternativas para su adquisición.

La alcaldesa San Martín también pidió avanzar en esta tecnología y advirtió que el fenómeno de El Niño puede favorecer episodios de lluvia capaces de activar quebradas de manera inesperada. La instalación de radares forma parte de las medidas que las autoridades evalúan tras la emergencia, junto con la revisión de los sistemas de alerta y la planificación de obras de protección.

La Universidad Católica también resultó afectada por el aluvión, que dejó personas atrapadas en distintos puntos y obligó a evacuar sectores comprometidos por el avance del barro. Entre los afectados estuvo José Ascencio, trabajador de 75 años de la Clínica UC Christus, quien relató que debió salir durante una “ola de barro” y después encontró su automóvil destruido.