Chile teme un incidente con Argentina por la nueva ruta marítima de un buque hacia las Malvinas, revela investigación

Chile teme un posible incidente diplomático con Argentina por el viaje del buque comercial Danstar hacia las Islas Malvinas, una ruta que busca recuperar los vínculos de abastecimiento entre Punta Arenas y el territorio insular. Según una investigación del medio BioBio, informes de inteligencia chilena advierten sobre el riesgo de que fuerzas argentinas intercepten o capturen la embarcación durante su recorrido.

La preocupación se concentra en el primer viaje de esta ruta, cuya fecha se mantiene bajo reserva. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, afirmó ante la Cámara de Diputados de su país que la salida está prevista para el 10 de noviembre y que la nave transportará suministros para el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las islas.

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La ruta por Magallanes y el riesgo de captura

El Danstar tiene 72 metros de eslora, bandera chilena y pertenece a Easter Island Naviera. Su capacidad de carga alcanza las 1.389 toneladas y transportará alimentos y otras provisiones. La apertura de este trayecto forma parte del objetivo de las autoridades de la Región de Magallanes de recuperar el comercio con las islas y convertir a Punta Arenas en un punto clave para su abastecimiento.

La alternativa inicial contemplaba un recorrido por el Mar de Drake hasta Puerto Stanley, capital de las Malvinas. Sin embargo, esa opción fue descartada porque, según las fuentes de inteligencia citadas por BioBio, podría interpretarse como una renuncia a la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Por ello, la nave utilizará esa vía marítima.

El escenario que más preocupa a los servicios de inteligencia es una posible intervención de la Prefectura Naval o de la Armada argentina cuando el buque salga del estrecho e ingrese en aguas territoriales de Argentina. Las autoridades chilenas optaron por no anunciar la fecha exacta del viaje y descartaron una escolta militar para evitar una escalada innecesaria.

Morales planteó la posibilidad de detener la embarcación durante una sesión legislativa del 6 de octubre, convocada para discutir un proyecto del Gobierno de Javier Milei sobre la protección de la soberanía nacional. El dirigente sostuvo que el tránsito de la nave podría considerarse contrario al denominado paso inocente, una figura contemplada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Decretos argentinos que ignoran los tratados

La controversia también se relaciona con disposiciones argentinas sobre la navegación hacia las Malvinas y el control del Estrecho de Magallanes. En febrero de 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández, Argentina estableció la exigencia de autorización previa para los buques que viajen desde su territorio continental hacia las islas.

En 2021, Alberto Fernández aprobó el decreto 457, que definió el estrecho como un espacio compartido y planteó la posibilidad de un control conjunto. Chile presentó una protesta diplomática al considerar que esa formulación contraviene el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

El académico Luis Valentín Ferrada Walker, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio BASE, explicó que Argentina debe respetar el derecho de navegación. Según afirmó, el tratado de 1984 obliga al país vecino a garantizar que los buques de todas las banderas puedan transitar de forma expedita y sin obstáculos por sus aguas jurisdiccionales hacia el Estrecho de Magallanes y desde él.

Por su parte, el analista geopolítico Juan Pablo Berlinger advirtió que una detención del Danstar podría convertirse en un caso relevante para el derecho internacional y las relaciones bilaterales. A su juicio, una intervención de ese tipo supondría desconocer los compromisos establecidos en el acuerdo de 1984.

Congreso chileno exige firmeza por soberanía

La disputa también llegó a la Cámara de Diputados de Chile, que aprobó siete solicitudes de resolución dirigidas al presidente José Antonio Kast. Las iniciativas plantean defender los tratados limítrofes, elaborar una política de protección de las fronteras australes hasta 2040 y presentar protestas formales ante nuevas declaraciones argentinas que desconozcan los acuerdos vigentes.

Durante la sesión, el diputado Cristian Mella sostuvo que la soberanía nacional debe prevalecer sobre las diferencias partidarias. “La soberanía de Chile no se transa, la soberanía de Chile no se negocia y mucho menos se puede relativizar por declaraciones desafortunadas”, afirmó.

Desde la oposición, Daniel Manouchehri cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al decreto argentino y acusó al Gobierno de anteponer su afinidad ideológica con Milei a los intereses nacionales. En contraste, el diputado republicano Stephan Schubert pidió evitar que el debate perjudique la imagen internacional del país y señaló que las autoridades de ambos Estados habían reafirmado el valor de los tratados.

Estados Unidos condiciona su apoyo a Chile

La discusión sobre el estrecho coincidió con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien vinculó la cooperación estratégica entre ambos países con la necesidad de coordinar posiciones en asuntos relevantes para Washington.

Al referirse al proyecto de un cable submarino entre Hong Kong y Valparaíso, el diplomático distinguió entre los intercambios comerciales con China y las preocupaciones de seguridad. “Si quieren un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros también”, afirmó.

La Cancillería chilena y el Ministerio de Defensa declinaron comentar la información sobre el viaje del Danstar por tratarse de materias reservadas. Fuentes del Ejecutivo señalaron a BioBio que La Moneda sigue de cerca el zarpe, ante las posibles consecuencias diplomáticas de cualquier incidente.