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Buscan más de 100.000 personas para trabajar durante fin de año en EE.UU.: Así puedes postular y qué nuevos servicios lanzará

La UPS anunció que busca empleados de diversas partes de Estados Unidos para reforzar su operación durante la demanda de fin de año.

UPS busca 100.000 personas para trabajar durante fin de año en EE.UU.
UPS busca 100.000 personas para trabajar durante fin de año en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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A poco menos de dos meses de iniciar la temporada navideña, la empresa de paquetería United Parcel Service of America (UPS) se prepara para una de las épocas más complicadas del año pues millones de personas alrededor del país realizarán envíos a familiares y amigos. En este sentido, la compañía de logística y transporte de paquetes abrió más de 100.000 vacantes temporales y además anunció nuevos servicios.

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"La temporada alta es uno de los momentos más críticos del año para las entregas, y nadie lo hace mejor que UPS. Hemos brindado un servicio líder en la industria durante ocho temporadas altas consecutivas, ganándonos la confianza de nuestros clientes año tras año. Sabemos lo que se necesita para rendir al máximo cuando la demanda es mayor, y estamos listos para hacerlo de nuevo", indicó Matt Guffey, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones domésticas en EE.UU.

Ofrecen trabajos para miles de personas durante la temporada de Navidad en EE.UU.

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¿Cómo puedes aplicar al trabajo que ofrece UPS en EE.UU.?

UPS abrió más de 100.000 vacantes temporales en Estados Unidos para la temporada navideña y de fin de año. Para postular, tienes que ingresar al portal oficial de empleo de la empresa, buscar una oferta dependiendo de la ciudad donde vives o tu código postal y completar la solicitud en línea. A continuación, todos los detalles:

  1. Ingresa a jobs-ups.com.
  2. Busca puestos disponibles según tu ubicación.
  3. Elige el cargo y turno que te convenga, completa los datos requeridos y envía la postulación. UPS señala que, para muchos empleos, los candidatos pueden recibir una oferta en menos de siete minutos.
  4. Debes revisar los requisitos particulares de la oferta, pues cambian según el puesto y la localidad. Las vacantes incluyen labores de clasificación, transporte y entrega de paquetes; la compañía anuncia pago competitivo, horarios flexibles y posible acceso a cargos permanentes.

¿Cuánto paga UPS por este trabajo temporal por Navidad?

UPS indica que ofrece salarios competitivos y diversas opciones de jornada, por lo que no se ha establecido una tarifa única aplicable a todos los nuevos trabajadores de la campaña navideña. El salario por hora varía según la posición y el lugar de contratación y por ello, la empresa recomienda verificar el importe exacto de cada oferta publicada.

¿Podrías conseguir un empleo permanente en UPS?

Si bien la empresa plantea los puestos estacionales como una posible puerta de entrada a empleos de larga duración pero no garantiza que todos los contratados temporalmente reciban una oferta para quedarse. Esa posibilidad dependerá del desempeño, las necesidades de la empresa y de las vacantes que surjan tras terminar la temporada.

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