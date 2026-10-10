Niño vivió momentos de terror en su escuela de EE.UU. | Maestro lo amenazó con llamar al ICE: "¿Mamá, puedo faltar?"

Maestro amenazó a menor de 12 años con llamar al ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Maestro amenazó a menor de 12 años con llamar al ICE | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Un menor de apenas doce años vivió momentos de terror dentro de su escuela secundaria Sam Rayburn, luego de que, según su testimonio, un maestro sustituto lo amenazara con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una clase en San Antonio, Texas.

Niño es amenazado por su maestro con llamar al ICE

Este hecho cobró mayor relevancia luego de que circulara en redes sociales un video sobre la denuncia donde la madre del menor Amanda San Miguel contó que su hijo le escribió para preguntarle si podía faltar a una actividad después de lo ocurrido.

El mensaje decía: "Mamá, puedo faltar a la clase porque un maestro sustituto dijo que iba a marcar ICE y a la policía". La frase refleja el temor que sentía el menor, según su familia.

Lo que debía ser una jornada escolar terminó convirtiéndose en una situación de gran angustia para el menor que, según su madre, ya padece de ansiedad general. "Mi hijo está bien asustado y aparte, él tiene mucha ansiedad; él sufre de ansiedad", declaró Amanda San Miguel, en un testimonio recogido por N+ Univision.

Amenaza genera terror entre escolares de la secundaria Sam Rayburn

Según la información publicada por Univisión, más del 86% de los estudiantes de esta secundaria son de origen latino, por lo que el simple hecho de mencionar a esta agencia migratoria genera inquietud.

Asimismo, el testimonio del menor vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que los centros educativos sean espacios intangibles para oficiales migratorios, donde los alumnos puedan aprender sin sentir miedo por su origen o su situación familiar.

Distrito confirma que iniciará la investigación del incidente

N+ Univisión señaló que el distrito escolar Northside ISD confirmó el incidente del profesor contra el alumno, pero que no podría proporcionar más detalles debido a que la situación está bajo investigación.

Por su parte, San Miguel aseguró que ha recibido información de la directora de la escuela. "Y me dijo la directora que ella asegura que ese señor ya no va a trabajar por Northside y que ella ya tiene papeles que ella ya firmó para correr al señor", contó.

La versión sobre la salida del maestro solo ha sido confirmada por la madre y aún no ha sido detallada públicamente por el distrito mientras la investigación continúa en curso.