Rusia lanza más de 110 misiles contra Ucrania tras el ataque de Kiev en Crimea y termina golpeando Polonia El presidente ucraniano Volodimir Zelenski condenó este "mayor ataque" desde el inicio de la invasión, mientras el Gobierno polaco investiga la caída de misiles rusos en su territorio, generando tensiones en la región.

Rusia ejecutó una nueva ofensiva de gran escala contra Ucrania, con el lanzamiento de más de 110 misiles que dejaron al menos ocho personas fallecidas y decenas de heridos. El ataque alcanzó principalmente a Kiev y Leópolis, además de ocasionar daños en infraestructuras estratégicas y afectar el suministro eléctrico en distintas regiones del país.

La ofensiva se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera que respondería de manera "dolorosa" a los recientes ataques ucranianos contra el puente de Kerch, también conocido como puente de Crimea, una infraestructura de importancia estratégica para Moscú.

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En la capital ucraniana, las autoridades confirmaron la muerte de seis personas y reportaron otras 15 heridas. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los bombardeos también ocasionaron daños en tres puentes de la ciudad. En tanto, otras dos personas perdieron la vida en una estación ferroviaria ubicada en las afueras de Leópolis, según informó la administración regional.

El presidente Volodimir Zelenski, condenó la operación militar y sostuvo que se trata de uno de los "mayores ataques" registrados desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Asimismo, afirmó que "Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática".

La ofensiva también generó preocupación en Polonia, país que forma parte de la Unión Europea (UE) y la OTAN. El Gobierno polaco denunció que al menos dos misiles rusos habrían caído en su territorio y señaló que investiga otros dos posibles impactos.

El incidente añade un nuevo elemento de tensión al conflicto, debido a que cualquier afectación del territorio polaco podría tener repercusiones en materia de seguridad para los países miembros de la alianza atlántica.

Infraestructura energética bajo amenaza

Las consecuencias de los bombardeos también alcanzaron al sistema energético ucraniano. El operador nacional de electricidad comunicó que la red sufrió "daños significativos", situación que ocasionó interrupciones del servicio en Kiev y un apagón de gran magnitud en Odesa, ciudad portuaria del mar Negro cuya infraestructura energética fue calificada como "crítica".

Durante la ofensiva, numerosos residentes de Kiev buscaron protección en las estaciones del metro. Familias enteras permanecieron bajo tierra, utilizando colchonetas, hamacas y tiendas de campaña para resguardarse de las explosiones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la ejecución de la ofensiva y señaló que sus fuerzas utilizaron "bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones".

Tensiones diplomáticas y negociaciones sin avances

La nueva escalada militar ocurre en un escenario de incertidumbre diplomática, marcado por los esfuerzos de los gobiernos europeos para obtener una participación más activa en las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El contexto internacional también estuvo condicionado por una cumbre trilateral celebrada en China entre Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Después del encuentro, los participantes difundieron una "declaración de paz" que no mencionó directamente la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Mientras tanto, Putin mantiene su posición sobre las exigencias territoriales de Moscú y rechaza la posibilidad de que tropas extranjeras participen en una eventual misión de paz dentro del territorio ucraniano. El mandatario también considera que cualquier cooperación militar entre Europa y Kiev representa un problema para los intereses rusos.