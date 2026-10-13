Perú casi duplica su generación solar, pero 13 proyectos por US$1.805 millones aún esperan ejecutarse

La generación de energía solar en el Perú aumentó 87% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 771 a 1.442 gigavatios hora (GWh), según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pese al avance, las fuentes solares y eólica representaron en conjunto apenas el 9,4% de la producción eléctrica nacional, una proporción inferior a la registrada en otros países de la región.

Ampliar su presencia dependerá también de que los nuevos proyectos logren avanzar, pues hay 13 centrales solares con concesión definitiva que representan inversiones estimadas en US$1.805,9 millones y una capacidad conjunta de 2.402 megavatios (MW), pero que aún no se han concretado.

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La generación solar pasó de 771 GWh en el primer semestre de 2025 a 1.442 GWh en el mismo periodo de 2026, un aumento de 87%.

En entrevista con La República, Jorge Güímac, vicepresidente de PECIER y gerente de Desarrollo de Negocios de ISA Energía Perú, sostuvo que el país conserva condiciones para atraer capitales, aunque todavía necesita mejorar los procedimientos que permiten llevar adelante estas iniciativas.

"El Perú es competitivo (…) porque somos un país bendecido en el tema de la radiación solar y vientos", afirmó. Para el ejecutivo, el reto está en aprovechar esos recursos sin perder de vista las particularidades del sistema eléctrico peruano.

Perú tiene una participación solar y eólica menor que Chile y Brasil

A pesar del crecimiento de la generación solar, la energía eólica tuvo un desempeño distinto y registró una caída de 7% durante el primer semestre. Según las cifras presentadas por el sector, las renovables no convencionales elevaron su participación en la producción eléctrica nacional de 9% a 10,4%, mientras que la participación conjunta de la generación solar y eólica se situó en 9,4%.

Mientras en el Perú la energía solar y eólica aún tiene una participación reducida, en Chile estas fuentes representaron cerca del 38% de la electricidad inyectada al sistema en 2025 y en Brasil alcanzaron el 26,4% de la generación eléctrica, incluida la distribuida.

El país cuenta con 13 proyectos solares con concesión definitiva y una capacidad proyectada de 2.402 MW, aunque solo representan el 9,4% de producción eléctrica.

Güímac considera que esta diferencia también responde a los recursos que utiliza cada país para producir electricidad. El Perú cuenta con generación hidroeléctrica y gas natural, que forman parte de su abastecimiento y condicionan la composición de la matriz energética.

El representante de PECIER también señaló que un reglamento pendiente podría impulsar nuevas inversiones si permite incorporar bloques horarios en las licitaciones eléctricas. El mecanismo busca considerar los distintos periodos del día al contratar el suministro de energía. No obstante, su efecto dependerá de cómo se establezcan finalmente las reglas.

Güímac advierte que los trámites pueden retrasar ocho años un proyecto eléctrico

Uno de los problemas que señala Güímac es el tiempo que toma construir la infraestructura necesaria para atender la demanda eléctrica. Los proyectos de transmisión requieren estudios, permisos, licitaciones y obras que pueden extender su ejecución durante años.

Según explicó, los estudios previos y la evaluación de impacto ambiental pueden tomar alrededor de dos años, mientras que la construcción demanda entre tres y cuatro. Si se suman las etapas de ingeniería y licitación, el proceso puede prolongarse por más tiempo. "Un proyecto que lo has identificado ahora, va a estar en ocho años listo", advirtió.

En esa línea, Güímac no plantea eliminar los controles ambientales ni los requisitos para ejecutar las obras, sino evitar que cada trámite deba esperar a que concluya el anterior cuando sea posible avanzar en paralelo.

"La idea no es obviar esa permisología, sino hacerlo en paralelo o hacerlo de alguna manera que el proyecto llegue antes al beneficio del sistema, de la sociedad", sostuvo.

Las centrales de generación necesitan redes de transmisión para llevar la electricidad hasta los puntos de consumo, por lo que ambas infraestructuras deben desarrollarse de forma coordinada.

Güímac también señaló los cambios frecuentes de autoridades en el sector como otro de los problemas que afectan el desarrollo de los proyectos.

Falta de catastro de terrenos complica las inversiones en energía

Uno de los obstáculos señalados por el vicepresidente de PECIER es la falta de un catastro de terrenos que permita identificar con claridad a sus propietarios y facilite las negociaciones para instalar infraestructura eléctrica. Las empresas necesitan llegar a acuerdos con los dueños de los predios por donde pasarán las líneas de transmisión, un proceso que puede alargarse si no hay información precisa sobre la propiedad.

A estos problemas se suman los plazos que toman los permisos y la construcción de las obras, mientras la demanda de electricidad continúa en aumento. Según las proyecciones del Minem, el consumo pasaría de 64.840 GWh en 2026 a 66.422 GWh en 2027, un incremento de 2,4%.

El representante del sector prevé que seis proyectos de generación entren en operación hacia julio de 2027, con una capacidad conjunta de 1.096 MW. Para que esa electricidad llegue a los consumidores, también se necesita contar con redes de transmisión capaces de transportarla.