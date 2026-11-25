¡Hasta 12 horas sin agua! Seis distritos de Lima tendrán corte del servicio este jueves 26 de noviembre, según Sedapal Las interrupciones afectarán a distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Magdalena, San Isidro, San Borja y Puente Piedra. Horarios de corte varían de 8 a. m. a 11:30 p. m.

Los vecinos deberán estar atentos a las zonas específicas afectadas en cada distrito y planificar con anticipación la acumulación de agua para el día.

Los vecinos deberán estar atentos a las zonas específicas afectadas en cada distrito y planificar con anticipación la acumulación de agua para el día. Foto: composición LR

Sedapal programó interrupciones del suministro de agua potable para este jueves 26 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento de redes secundarias, empalmes de tuberías y limpieza y desinfección de reservorios. Algunas zonas tendrán restricciones durante varias horas, por lo que los vecinos deberán tomar previsiones para almacenar agua antes del inicio de las labores.

Los horarios de suspensión variarán según el distrito y el sector afectado. La programación contempla cortes desde las 8 a. m. y, en algunas localidades, la reposición del servicio está prevista hasta las 11:30 p. m. Entre los trabajos anunciados figuran intervenciones en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Magdalena, San Isidro, San Borja y Puente Piedra.

¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este jueves 26 de noviembre?

San Juan de Miraflores

Zonas afectadas: A. H. San Antonio de Padua, Urb. San Juan Zona “D” y Zona “C”, A. H. Sol de Los Milagros, P. J. Villa Solidaridad 2da etapa, P. J. San Antonio de Padua, A. H. Mártires de San Juan, A. H. 7 de Julio, A. H. Rafael Belaúnde y A. H. Virgen de Guadalupe.

A. H. San Antonio de Padua, Urb. San Juan Zona “D” y Zona “C”, A. H. Sol de Los Milagros, P. J. Villa Solidaridad 2da etapa, P. J. San Antonio de Padua, A. H. Mártires de San Juan, A. H. 7 de Julio, A. H. Rafael Belaúnde y A. H. Virgen de Guadalupe. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

Villa María del Triunfo

Zonas afectadas: Urb. Villa Jardín, P. J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A. H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampliación Vista Alegre, A. H. Garcilazo de la Vega y Ampliación 1ro de Mayo.

Urb. Villa Jardín, P. J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A. H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampliación Vista Alegre, A. H. Garcilazo de la Vega y Ampliación 1ro de Mayo. Hora: 8 a. m. a 8 p. m.

Magdalena

Zonas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa y las calles ubicadas dentro del cuadrante de las avenidas Faustino Sánchez Carrión, Salaverry, Javier Prado y Juan de Aliaga.

Urb. Orrantia, Urb. San Felipe, Urb. Santa Rosa y las calles ubicadas dentro del cuadrante de las avenidas Faustino Sánchez Carrión, Salaverry, Javier Prado y Juan de Aliaga. Hora: 10 a. m. a 10 p. m.

San Isidro

Zonas afectadas: Urbanización San Isidro, sector 51, comprendido entre la avenida Javier Prado Oeste, avenida Arequipa, calle José Choquehuanca, avenida Camino Real, avenida Víctor Andrés Belaúnde y calle Los Cipreses.

Urbanización San Isidro, sector 51, comprendido entre la avenida Javier Prado Oeste, avenida Arequipa, calle José Choquehuanca, avenida Camino Real, avenida Víctor Andrés Belaúnde y calle Los Cipreses. Hora: 12 p. m. a 11 p. m.

San Borja

Zonas afectadas: Asentamiento humano Todos los Santos, sector 70, dentro del cuadrante de la avenida Joaquín de La Madrid, avenida San Luis y avenida Géminis.

Asentamiento humano Todos los Santos, sector 70, dentro del cuadrante de la avenida Joaquín de La Madrid, avenida San Luis y avenida Géminis. Hora: 12 p. m. a 11:30 p. m.

Puente Piedra